عائلة سورية نجت من الزلزال في غازي عنتاب فقضت في حريق بقونية

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص -بينهم 5 أطفال- اليوم الجمعة في حريق اندلع بمنزل لجؤوا إليه وسط تركيا، وذلك بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، حسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء "دي إتش آي" أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق نحو الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش) بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما، كما أصيب 5 أشخاص آخرون من العائلة نفسها في الحريق.

وتستقبل تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات في السادس من فبراير/شباط الحالي 43 ألف قتيل، حسب آخر حصيلة رسمية اليوم الجمعة.