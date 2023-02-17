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شاهد.. مسعف يضع طلاء أظافر لطفلة ناجية من الزلزال وقطة تداعب منقذها

Heartwarming image from the earthquake zone! The attendant applied nail polish to the little girl
رجل إنقاذ يضع طلاء أظافر لإحدى الفتيات الناجيات من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش (مواقع التواصل)
17/2/2023

نشرت مواقع ومنصات تركية مقطع فيديو لرجل إنقاذ يضع طلاء أظافر لإحدى الفتيات الناجيات من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش.

وظهر في المقطع رجل الإنقاذ وهو يضع طلاء ورديَّ اللون على أظافر الفتاة الصغيرة، بينما تجلس وهي تحمل في يدها لعبتها.

وقال موقع "سوبر خبر" التركي في تعليقه على اللقطات "يحاول المتطوعون القادمون إلى منطقة الزلزال من جميع أنحاء البلاد مداواة جروح وضحايا الزلزال. صورة من منطقة الزلزال جلبت الابتسامات على الوجوه في هذه الأيام المؤلمة".

وقبل يومين، وثق مقطع مصور حوارا بين طفلة سورية ناجية من الزلزال وطبيب أجنبي (لم تتضح جنسيته) يعالجها، حيث جلس الطبيب إلى جوارها ممسكا بيدها ومستمعا إلى حديثها بإنصات شديد.

الطفلة قالت للطبيب المعالج لها "أكيد ستدخل جنة الفردوس لأنك جئت إلى هنا كي تعالجني".

ونشرت صفحة فضائية "تي آر تي عربي" على موقع تويتر مقطعا مصورا لحوار دار بين رجل إنقاذ تركي وسيدة مسنة تحت الأنقاض، وهو يقول لها جئنا من إسطنبول خصيصا لك. سأضع البطانية تحتك ثم أقوم بسحبك بهدوء وأخرجك".

مشاهد الحب والألفة بين رجال الإنقاذ وضحايا الزلزال لم تتوقف عند البشر فقط، بل امتدت إلى عالم الحيوانات، حيث انتشر مقطع مصور على منصات التواصل يظهر الصداقة التي نشأت بين أحد رجال الإنقاذ وقطة ناجية من الزلزال.

المغرد الذي نشر الفيديو على صفحته قال إن القطة التي خرجت من تحت الأنقاض بعد مرور 129 ساعة، ظلت واقفة على كتف المنقذ التركي وهي تداعبه، فيما أطلق عليها اسم "إنقاذ".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي