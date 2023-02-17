شاهد.. مسعف يضع طلاء أظافر لطفلة ناجية من الزلزال وقطة تداعب منقذها

نشرت مواقع ومنصات تركية مقطع فيديو لرجل إنقاذ يضع طلاء أظافر لإحدى الفتيات الناجيات من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش.

وظهر في المقطع رجل الإنقاذ وهو يضع طلاء ورديَّ اللون على أظافر الفتاة الصغيرة، بينما تجلس وهي تحمل في يدها لعبتها.

Depremzede minik kıza oje süren görevli yürekleri ısıttı 💖 #deprem pic.twitter.com/7qgG61ADhE — Sabah (@sabah) February 17, 2023

وقال موقع "سوبر خبر" التركي في تعليقه على اللقطات "يحاول المتطوعون القادمون إلى منطقة الزلزال من جميع أنحاء البلاد مداواة جروح وضحايا الزلزال. صورة من منطقة الزلزال جلبت الابتسامات على الوجوه في هذه الأيام المؤلمة".

وقبل يومين، وثق مقطع مصور حوارا بين طفلة سورية ناجية من الزلزال وطبيب أجنبي (لم تتضح جنسيته) يعالجها، حيث جلس الطبيب إلى جوارها ممسكا بيدها ومستمعا إلى حديثها بإنصات شديد.

الطفلة قالت للطبيب المعالج لها "أكيد ستدخل جنة الفردوس لأنك جئت إلى هنا كي تعالجني".

كنا نتعلم من الكبار واليوم نتعلم من اطفال سوريا تقول لطبيب اجنبي جنة الفردوس اكيد رح تروح عليها لانو الله هداك وجيت مابعرف من شواسمها عالجتني وحبيتنا وماتكبرت علينا عمو ازا انا رحت ع النار الله لايقدر وانت ع الجنه قلن يصيحولي،، يارب تحفظ اطفال سوريا والمسلمين #زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/ty7oEe0fqI — والد الطفل أحمد (@fAJXTZplAj6oyo6) February 15, 2023

ونشرت صفحة فضائية "تي آر تي عربي" على موقع تويتر مقطعا مصورا لحوار دار بين رجل إنقاذ تركي وسيدة مسنة تحت الأنقاض، وهو يقول لها جئنا من إسطنبول خصيصا لك. سأضع البطانية تحتك ثم أقوم بسحبك بهدوء وأخرجك".

#زلزال_سوريا_وتركيا

ماذا اقول هل اعجب من ثبات جاشها ام روح الابتسامه منها بعد ان قضت كل هذه الايام تحت نقاض بيتها ورآت الهلاك انها ان شاءالله قوة ايمان pic.twitter.com/9TmiHgoXez — ابوعبدالملك الشهري (@M__H___M) February 12, 2023

مشاهد الحب والألفة بين رجال الإنقاذ وضحايا الزلزال لم تتوقف عند البشر فقط، بل امتدت إلى عالم الحيوانات، حيث انتشر مقطع مصور على منصات التواصل يظهر الصداقة التي نشأت بين أحد رجال الإنقاذ وقطة ناجية من الزلزال.

قصة صداقة تنشأ بين رجل إنقاذ تركي وقطة أنقذها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال.

المنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم "إنقاذ" ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائما.#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/IAfr33gsE7 — الرادع العثماني 🇹🇷Osmanlı caydırıcı (@RD_ottoman2023) February 14, 2023

المغرد الذي نشر الفيديو على صفحته قال إن القطة التي خرجت من تحت الأنقاض بعد مرور 129 ساعة، ظلت واقفة على كتف المنقذ التركي وهي تداعبه، فيما أطلق عليها اسم "إنقاذ".