شاهد.. فهد هارب يثير الرعب في شوارع إسلام آباد

أثار فهد هارب من منزل أسرة كانت تتولى تربيته الذعر أمس الخميس في شوارع إسلام آباد، قبل الإمساك به، وفقا لما ذكرته الأجهزة الباكستانية لحماية الحياة البرية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الفهد وهو يتسلل تحت السيارات، قبل أن يتسبب في وقوع رجل بشارع سكني في العاصمة، ثم يقفز من فوق سياج أحد المتنزهات.

وتسبب الفهد -الذي يتراوح عمره بين عامين و3 أعوام- في إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن يتم الإمساك به ووضعه في حديقة حيوانات كانت قد أغلقت أبوابها عام 2020 بسبب إساءة معاملة الحيوانات فيها.

وقال مدير لجنة حماية الحياة البرية في إسلام آباد طارق بنغاش "توصلنا من خلال الاستنتاجات الأولى إلى أن الفهد مدجن ولا يعيش في البرية، إلا أنه كان يشعر بالخوف ولم يتوقف عن الزئير".

وكانت باكستان حظرت خلال العام الماضي استيراد الحيوانات البرية، وبينها النمور، فيما كانت هذه الممارسة ميسرة من خلال تشريعات غير متشددة.

وتحظى السنوريات -التي تضم الأسود والنمور والفهود- بشعبية بين صفوف الفئات الغنية في باكستان، ويُنظر إليها كرمز للثروة والسلطة.