شاهد.. ناجٍٍ يروي للجزيرة قصته تحت أنقاض زلزال كهرمان مرعش

وسط كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري، برزت قصص عديدة للناجين من تحت الأنقاض، وفي تقرير للجزيرة يروي أحد هؤلاء الناجين قصته بنفسه.

الشاب طه (17 عاما) بقي عالقا طويلا تحت أنقاض زلزال كهرمان مرعش، ومرت عليه لحظات شعر فيها بأنه في تابوت، وظن أنه لن يتمكن من الخروج.

إرادة الله شاءت أن يخرج طه سالما في النهاية، لكن عمه راح ضحية الزلزال مع زوجته وأولاده بعد 11 يوما من الكارثة التي أودت بحياة 43 ألف شخص حتى الآن.