زلزال قوي يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجات وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا، على بعد 543 كيلومترا جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات جراء الزلزال، ولم يتسن لوكالات الإعلام التواصل مع متحدث باسم هيئة الكوارث الإندونيسية للتعليق.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حزام النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا جدا، حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.

وخلال الأيام الماضية، ضربت هزات أرضية عدة مناطق في العالم أقواها كان فجر السادس من فبراير/شباط الجاري جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا وبلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة أكثر من 43 ألفا وعشرات الآلاف من الضحايا والمنكوبين ودمار كبير في المباني والبنية التحتية.