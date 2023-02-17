دولة أفريقية تستعد لمناورات "مثيرة للجدل" مع روسيا والصين

بدأ جيش جنوب أفريقيا أولى المراحل التحضيرية لمناورات بحرية مع روسيا والصين قبالة ساحل المحيط الهندي ينتظر أن تنطلق بعد أسبوع، في خطوة عبرت دول غربية عن قلق وانزعاج إزاءها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري -اليوم الجمعة- أن "الفرقاطة الروسية (الأدميرال غورشكوف) وصلت إلى دوربان وستصل السفينة الصينية لاحقا.. نحن في مرحلة الاستعداد والمناورة الرئيسية ستتم في 22 فبراير/شباط الجاري".

وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الشهر الماضي تدريبات مشتركة مع البحريتين الروسية والصينية "بهدف تبادل المهارات والمعرفة العملانية".

ومن المقرر أن تستمر المناورات التي يشارك فيها أكثر من 350 عسكريا من جنوب أفريقيا حتى 27 فبراير/شباط الجاري قبالة دوربان، أكبر ميناء في جنوب أفريقيا، وخليج ريتشاردز على بعد 180 كلم شمالا.

موقف محايد

وقد اتخذت جنوب أفريقيا موقفا محايدا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام، رافضة الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة موسكو.

وفي زيارة إلى بريتوريا الشهر الماضي، تحدث منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أمور مزعجة" بشأن العلاقات بين جنوب أفريقيا وروسيا.

كما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار لدى سؤالها عن هذه المناورات العسكرية المشتركة عن "قلق الولايات المتحدة".

في المقابل، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في بريتوريا يناير/كانون الثاني الماضي إن "جميع الدول تجري تدريبات عسكرية مع أصدقائها".