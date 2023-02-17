أكد كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن -في تقرير طبي نشره البيت الأبيض أمس الخميس- أن الرئيس (80 عاما) لا يزال يتمتع "بصحة جيدة" و"بالنشاط" و"قادر" على أداء واجباته ومهامه الرئاسية، بما في ذلك مهام رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أوكونور -الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات- أنه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، خاصة ما يتعلق بـ"فحص عصبي مفصل للغاية".

وحسب تقرير الطبيب، فقد أزيل من صدر الرئيس "ورم" جلدي سيتم إخضاعه لفحص مخبري للتحقق مما إذا كان حميدا أو خبيثا.

وأكد الطبيب في تقريره أن الرئيس -الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة- لا يعاني سوى من 3 حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بـ3 عقاقير بناء على وصفات طبية.

وهذه الحالات الثلاث هي "الرجفان الأذيني غير الصمامي"، وهي حالة قلبية "مستقرة" بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتم تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.





عارضان صحيان

وحسب التقرير، فإن الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أظهر أن الرئيس يعاني من عارضين صحيين: تصلب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وهاتان الحالتان "مستقرتان".

يشار إلى أن بايدن لا يدخن ولا يشرب الكحول، ولم يواجه أي مشاكل صحية كبيرة منذ خضوعه لجراحة في الدماغ عام 1988، وأصيب بكوفيد-19 في يوليو/تموز الماضي من دون أن يعاني من أعراض خطيرة.

لكن تقدم بايدن في السن يشكل أحد محاور هجمات متكررة من جانب المعارضة الجمهورية، حتى أن بعض معارضيه أكدوا أنه لم يعد بكامل قواه العقلية بسبب بعض لحظات الارتباك والنطق غير الواضح.