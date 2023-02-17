الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم على مصنع كيميائي بمنطقة كالوغا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي صباح اليوم الجمعة إحباط هجوم على مصنع كيميائي في منطقة كالوغا (190 كيلومترا جنوب العاصمة موسكو).

واتهم الجهاز الفدرالي عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية بالسعي لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيميائي.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي -نشرته وكالة سبوتنيك الروسية- أن مواطنيْن من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى ينتميان إلى تنظيم الدولة قاما باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع ومزيج حارق لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية.

وكانت الأجهزة الأمنية في روسيا أعلنت إحباط 200 هجوم إرهابي في الفترة من 2010 وحتى بداية عام 2022.

وتقول أجهزة الأمن الروسية إنها تخوض في المدن وأقاليم البلاد المختلفة -بما في ذلك منطقة شمال القوقاز- حربا ضد جماعات "التطرف والإرهاب المحلية" الموالية لتنظيم الدولة.