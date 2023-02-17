بعد 11 يوما على الزلزال.. إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله في هاتاي

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، من إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله، الخميس، بعد مضي 11 يوما على وقوع الزلزال.

وهنّأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فريق إنقاذ استطاع انتشال الطفل عثمان حلبية (14 عاما) بعد مضي 260 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

كما اطمأن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على سلامة الطفل، وأكد -عبر تغريدة- أنه يتلقى الرعاية الصحية حاليا في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاتاي.

Türkiye/Séismes: un enfant de 12 ans secouru vivant après 260 heures

– Osman Halebiye a été extrait des décombres jeudi après être resté coincé 260 heures. Il a été conduit par une ambulance dans le centre hospitalier le plus proche. https://t.co/VPDAmGJJvo pic.twitter.com/KozmOWbUUx — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) February 16, 2023

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري 43 ألف إنسان.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 38 ألفًا و44 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة، نداءً لجمع مليار دولار، لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال في تركيا.