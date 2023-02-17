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بعد 11 يوما على الزلزال.. إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله في هاتاي

17/2/2023

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، من إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله، الخميس، بعد مضي 11 يوما على وقوع الزلزال.

وهنّأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فريق إنقاذ استطاع انتشال الطفل عثمان حلبية (14 عاما) بعد مضي 260 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

كما اطمأن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على سلامة الطفل، وأكد -عبر تغريدة- أنه يتلقى الرعاية الصحية حاليا في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاتاي.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري 43 ألف إنسان.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 38 ألفًا و44 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة، نداءً لجمع مليار دولار، لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال في تركيا.

المصدر : الجزيرة + الأناضول