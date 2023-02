إيران ترد على مزاعم واشنطن حول مكان زعيم تنظيم القاعدة وترفض بيانا أميركيا خليجيا

استنكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مزاعم الولايات المتحدة بشأن وجود من يُعتقد أنه الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في إيران، كما رفضت طهران بيانا خليجيا أميركيا اتهمها بمواصلة سياسة زعزعة الاستقرار.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن على البيت الأبيض أن يوقف "لعبة الإيرانوفوبيا الفاشلة"، واصفا التصريحات بشأن وجود زعيم تنظيم القاعدة في إيران بالكاذبة والمثيرة للسخرية.

وذكر عبد اللهيان، أمس الخميس عبر تويتر، أن "من أوجدوا القاعدة وتنظيم الدولة هم المسؤولون عن تنامي الإرهاب في العالم".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعدما قالت الخارجية الأميركية إن الشخص الذي يعتقد أنه الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة موجود في إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المواطن المصري سيف العدل صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو/تموز 2022.

#Espionage. #Militant in #Iran identified as likely new head of al-#Qaeda in #UN reports: Saif Al-#Adel https://t.co/WXTnIPWlz5 pic.twitter.com/tO3mY20aKt

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 15, 2023