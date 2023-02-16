وزير الخارجية الإسرائيلي من كييف: نقف إلى جانب أوكرانيا في أوقاتها الصعبة وسنعيد فتح سفارتنا فيها

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وقوف تل أبيب إلى جانب أوكرانيا في أوقاتها الصعبة، وذلك عقب وصوله العاصمة كييف؛ في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وأعلن كوهين -الذي تمت دعوته إلى كييف من قبل نظيره الأوكراني دميترو كوليبا- أن حكومته ستعيد فتح السفارة الإسرائيلية في كييف.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر أن يحضر كوهين إعادة فتح السفارة في كييف التي عادت إلى نشاطها الكامل.

وكانت إسرائيل دانت الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مساعداتها لكييف اقتصرت على المعونات الإنسانية ومعدات الحماية.

الاجتماع مع زيلينسكي

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي كوهين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع "حرصت كييف على تأكيد أنه مشروط بالحصول على تنازلات معينة من إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني كبير -لم تكشف عن هويته- أن الاجتماع مع زيلينسكي لن يتم إذا جاء كوهين إلى أوكرانيا "خالي الوفاض"؛ أي من دون الموافقة على الأقل على بعض الطلبات التي قدمتها أوكرانيا إلى إسرائيل.

وتشمل هذه الطلبات -حسب الصحيفة- مساعدات اقتصادية في هيئة قرض بقيمة نصف مليار دولار، وتقديم دعم عسكري.

كما اشترطت كييف أن تدعم إسرائيل التصويت المقبل في الأمم المتحدة على مبادرة زيلينسكي للسلام التي تتضمن المطالبة بانسحاب روسي كامل من "جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة" منذ عام 2014.

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي- عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي أسلحة لكييف.