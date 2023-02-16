"منسي" يفوز بجائزة دولية بين محكميها ميشيل أوباما

منحت لجنة تحكيم جائزة "أنثيم أووردز" (Anthem Awards) أمس الأربعاء ميدالية فضية لمشروع شخصية "منسي" الكرتونية الذي أطلقته الجزيرة نت في مايو/أيار 2022.

وحقق مشروع "منسي" المركز الثاني في فئة "التنوع والمساواة والشمولية" التي تمنحها الجائزة -ومقرها نيويورك- "للخبرات الرقمية أو التجارب المبتكرة التي أنشئت بغرض زيادة الوعي بقضايا التنوع والإنصاف والشمول".

وشارك في تحكيم نحو 10 آلاف عمل مرشح للموسم الثاني من جائزة "أنثيم" خبراء من الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية، ونخبة من الشخصيات بينها ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي الأسبق والدلاي لاما.

وتتفرع هذه الجائزة من جائزة "ويبي" التي توصف بأنها "أوسكار" الإنترنت.

و"منسي" شخصية كرتونية متحركة، أُبتكرت بهدف تمثيل شريحة واسعة من الشباب العربي ومخاطبتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وموقع الجزيرة نت. وتظهر الشخصية عبر مواقف درامية ساخرة ومُبدعة.

ظهر "منسي" على موقع الجزيرة نت أول مرة في 26 مايو/أيار 2022، وبلغ إجمالي متابعيه حتى نهاية العام الماضي 434 ألف متابع عبر المنصات المختلفة، ووصل محتواه إلى 31.9 مليون شخص، وحقق مشاهدات قدرها 15.8 مليون مشاهدة، وأثمر 4.3 ملايين مرة من التفاعل المنوع، ويتابعه جمهور واسع من معظم الدول العربية.