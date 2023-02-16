قطع أرض وأماكن معيشة.. ألمانيا تبحث خيارات لتوفير إقامة للاجئين لديها

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنها تعتزم المشاركة اليوم الخميس في اجتماع -وصفته بالقمة- لمناقشة وضع اللاجئين في البلاد يتضمن عدة مقترحات لتوفير أماكن إقامة لهم.

وقالت فيزر -في تصريحات للتلفزيون الألماني- إنها ستناقش مقترحات جديدة بشأن توفير إقامة للاجئين خلال القمة الخاصة ببحث وضع اللاجئين مع الولايات والمحليات بمقر الوزارة في برلين اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أن "القمة" سيحضرها ممثلون عن وزارة شؤون البناء، بحيث يمكن التحدث مرة أخرى -على وجه التحديد- عن قطع أرض، وعن أماكن معيشة.

وأشارت إلى أن توفير قطع أرض تستخدم لوضع حاويات، تُخصص كمساكن مسبقة الصنع، وتسهيل إجراءات البناء يمكن أن يساعدا أيضا في حل مشكلة إقامة اللاجئين، وأكدت أن كل ذلك يمكن أن توفره وزارة شؤون البناء.

ووضعت فيزر مجددا حدا لتوقعات الولايات والمحليات بشأن الحصول على مزيد من الدعم المالي من الحكومة، وأشارت إلى أنه تم توفير 2.75 مليار يورو لهذا العام، وقالت "يمكن صرف هذه الأموال -حسب ما أعتقد- الشهر الجاري".

يشار إلى أن التوقعات المعلقة على القمة المخطط لها اليوم بشأن اللاجئين في وزارة الداخلية تعد عالية للغاية في الولايات والمدن والمحليات.

وكانت فيزر دعت ممثلي الولايات والمحليات من أجل التشاور معهم بشأن توفير إقامة لطالبي اللجوء وتوفير رعاية لهم.

يشار إلى أن ألمانيا تحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين، وتشير تقارير إلى أنها استقبلت نحو مليون لاجئ من سوريا وحدها عقب اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، إضافة إلى الآلاف من الذين فروا من أوكرانيا عقب الحرب الروسية المستمرة فيها منذ العام الماضي.