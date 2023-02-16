نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس الأميركيين من جر لبنان إلى الفوضى، مهددا بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.

وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال حزبي "إذا دفع الأميركيون لبنان إلى الفوضى فسنمد يدنا إلى من يؤلمهم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب مع إسرائيل".

وأضاف أن أي تسويف في استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية سيقابل بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.

وأشار نصر الله إلى وجود ما وصفها بنيات مبيتة للتسويف في موضوع استخراج الغاز من الحقول اللبنانية، داعيا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار جريء، على حد وصفه.

وحذر من أن دفع البلاد نحو الفوضى من خلال الأزمة الاقتصادية سيؤدي لامتداد هذه الفوضى إلى كل المنطقة، حسب تعبيره.





وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع لبنان وإسرائيل وثيقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في مقر الأمم المتحدة بالناقورة جنوبي لبنان، بعد أن وقع عليها رأس السلطة التنفيذية في كلا البلدين.

وجاء الاتفاق بعدما خاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

وبينما تذكر إسرائيل أن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، قبل أن يتم توقيع اتفاق "التسوية" بين الجانبين.

وفي خطاب سابق قال نصر الله إن أعين الحزب على حقل كاريش للغاز، وصواريخه موجهة إليه، مشيرا إلى أنه "لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".