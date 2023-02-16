انتشال سيدة تركية من تحت الأنقاض بعد 11 يوما على الزلزال

أنقذت فرق الإغاثة امرأة تركية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعد مضي 11 يوما على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا وخلّف أكثر من 41 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمنكوبين.

وأفادت وكالة الأناضول بأن فرق الإنقاذ انتشلت نسليهان قليج (42 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع "أبرار" السكني بولاية كهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ سلمت قليج إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ورغم مرور 11 يوما على الزلزال وتضاؤل الآمال في العثور على ناجين، لا تزال فرق الإنقاذ تتمكن من انتشال أحياء من تحت ركام المباني التي دمرها الزلزال.