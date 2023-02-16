شاهد- كهرمان مرعش التركية قبل زلزالها المدمر وبعده

أظهرت مقارنة بين مشاهد قديمة وجديدة لأماكن في ولاية كهرمان مرعش حجم الدمار الناجم عن الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودمارا هائلا.

وضربت كهرمان مرعش هزة بقوة 7.7 درجات على سلم ريختر تلتها هزة بقوة 7.6 درجات في اليوم نفسه، وتسببت الهزتان العنيفتان المتعاقبتان في انهيار عدد كبير من المباني والمعالم في هذه الولاية، لا سيما في منطقتي "دول قادر أوغلو" و"أون إيكي شباط".

ودمر الزلزال المزدوج آلاف المنازل بشكل كلي في كهرمان مرعش، في حين أعلنت السلطات أن 11 ألف منزل بحاجة إلى الهدم عاجلا.

وبعد 11 يوما من وقوع الزلزال، تجاوز عدد القتلى جراءه 36 ألفا في مناطق جنوب تركيا، وفق أحدث إحصائية رسمية.

وفي المجمل، تضررت 11 ولاية جنوبي تركيا، وشملت الأضرار المنازل ومنشآت البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، فضلا عن حدوث صدوع كبيرة في الأرض.