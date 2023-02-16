ستولتنبرغ من أنقرة: حان الوقت الآن لضم السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنقرة إلى الموافقة على ضم فنلندا والسويد "الآن"، في سياق زيارة قادته لتركيا لتأكيد تضامن الحلف في مواجهة الزلزال.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي".

ودعا ستولتنبرغ تركيا إلى الموافقة على طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، مضيفا أن الحرب على الإرهاب ستكون في موقع بارز على جدول أعمال قمة الحلف في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، في بيان صحفي مشترك في أنقرة مع ستولتنبرغ، إن تركيا ربما تقيّم طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة منفصلة عن طلب السويد.

ويعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب السويد لأنه يقول إنها تؤوي أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلاده وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي وآخرون منظمة إرهابية.

ويجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي زيارة رسمية إلى تركيا للتضامن وتقديم التعزية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس الأربعاء، أن زيارة ستولتنبرغ التي تدوم يومين تأتي في إطار تأكيد تضامن الناتو مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال.