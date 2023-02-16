الرئيس الصيني يعتزم زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداده لتلبية دعوة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة إيران "عندما يكون ذلك متاحا"، وذلك حسب بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الجانبين الإيراني والصيني اتفقا على تعزيز الاتصالات بين وزارتي الدفاع الإيرانية والصينية، وتوسيع نطاق التدريبات والدورات التدريبية المشتركة، كما سيوسعان نطاق التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستعمل على تعميق التعاون مع إيران في مجالي التجارة والصناعة.

كما ذكر التلفزيون الصيني أن إيران تسعى إلى تحقيق استثمارات من الصين بقيمة 40 مليار دولار في مجال الطاقة.

زيارة بكين

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التقى نظيره الصيني صباح الثلاثاء الماضي في بكين التي زارها الاثنين الماضي لمدة 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني.

ورافق الرئيس الإيراني وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في مقدمتهم وزراء الخارجية والاقتصاد والطرق والنفط والزراعة والحاكم العام للبنك المركزي وعلى باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي.

وقبيل زيارته إلى بكين، نشر رئيسي مقالا تحت عنوان "الأصدقاء القدامى أفضل شريك لمستقبل مشرق" في صحيفة الشعب التابعة للحزب الحاكم في الصين، مؤكدا عزم طهران على النهوض بالشراكة الإستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع بكين.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الصين بأنها الشريك التجاري الأول لبلاده، مؤكدا أن الاتفاقية الشاملة الموقعة بين البلدين تمثل خارطة طريق للتعاون بينهما.