اعتقال شخص هدد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

قالت السفارة السعودية في الجزائر إن شخصا اتصل بها هاتفيا، ووجه لها تهديدا مباشرة بتفجير مبنى السفارة.

وأضافت السفارة، في تغريدة، أنها أبلغت الجهات الجزائرية المختصة التي سارعت إلى تحديد هوية الشخص، وإلقاء القبض عليه.

وقالت السفارة إنها تقدّر جهود السلطات الجزائرية، وتؤكد ثقتها بقوات الأمن التي لم تتوان عن حماية السفارة وموظفيها من هذا التهديد.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الجزائري -نقلا عن بيان أمني- إن السفارة السعودية بالجزائر تلقت اتصالا هاتفيا في الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا‭‬ بتوقيت غرينتش) من شخص هدد بتفجير مقرها.

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة ألقت القبض على المشتبه به "في وقت قياسي" بعد تحقيقات، مضيفا أنه خضع لفحوصات طبية ونفسية قبل تقديمه للعدالة.