إثر مقتل محتجين.. "أمنستي" تسلم رئيسة بيرو "أدلة" على انتهاكات ارتكبتها قوات الشرطة

سلمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الأربعاء، رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، "أدلة" على ارتكاب قوات الشرطة انتهاكات من بينها إطلاق النار على متظاهرين، مما أسفر "في مرات عدة" عن مقتل محتجين.

وعقب لقائها بولوارتي، قالت مديرة الأميركتين في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا "لقد سلمنا الأدلة التي جمعناها، ومفادها أن قوات الأمن لجأت إلى القوة المفرطة وغير المتكافئة، وفي مرات عدة، إلى القوة الفتاكة عبر استخدام أسلحتها ضد أشخاص كانوا يحتجون".

وأضافت "الرئيسة بولوارتي أكدت أنها لم تصدر في أي وقت أي أمر باستخدام أسلحة فتاكة للسيطرة على المتظاهرين".

وتؤكد "أمنستي" أنها جمعت أدلة على 46 حالة لانتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى شهادات لضحايا القمع وعائلاتهم وإفادات جمعتها السلطات البيروفية.

وكانت السلطات البيروفية أعلنت الاثنين أنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كانت قوات الأمن قد قتلت متظاهرين خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 15 ديسمبر/كانون الأول، إثر تقارير لوسائل إعلام محلية أفادت أن عددا من المتظاهرين قتلوا برصاص جنود.

من جهة ثانية، أعادت السلطات الأربعاء فتح موقع ماتشو بيتشو، جوهرة السياحة في البلاد، بعدما أغلقته 25 يوما بسبب الاحتجاجات التي هزت البلاد.