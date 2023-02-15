تركيا وأرمينيا تبحثان تطبيع العلاقات وإعادة تفعيل طريق الحرير التاريخي

جدّد وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان التأكيد على رغبة بلاده في إحلال السلام مع تركيا، في وقت أكد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المحادثات شملت إعادة تفعيل طريق الحرير التاريخي الأثري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي جاويش أوغلو، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف ميرزويان أن الفرق الأرمينية تواصل مساندة الفرق التركية في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين، وفي انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وشدد على أنه من خلال وجوده في تركيا اليوم يؤكد مجددا على رغبة بلاده بإحلال السلام بين البلدين، وتطبيع العلاقات بشكل كامل واستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان.

ولفت إلى أن السبت الماضي شهد حادثة رمزية تمثلت في فتح معبر أليجانا بين تركيا وأرمينيا، وقد كان مغلقا منذ 35 عاما، بهدف إدخال المساعدات لمنكوبي الزلزال في أديامان على الحدود الجنوبية الشرقية التركية.

وأفاد بأن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الأرمينية دخلت تركيا مساء أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه بحث مع نظيره الأرميني الخطوات التي يمكن اتخاذها لعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وأضاف جاويش أوغلو أن إعادة تفعيل طريق الحرير التاريخي الأثري كان ضمن القضايا التي بحثها الجانبان.