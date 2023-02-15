في استطلاع للرأي.. ترامب يتصدر قائمة مرشحي الجمهوريين في سباق البيت الأبيض وهيلي تترشح وتدعو لجيل جديد

تصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، بحسب استطلاع للرأي العام أجرته رويترز/إبسوس (Reuters/Ipsos)، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثا نيكي هيلي في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين 6 و13 فبراير/شباط الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك.

وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

وشارك في استطلاع رويترز/إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

نيكي هيلي تعلن ترشحها

وكانت السياسية الأميركية المنتمية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، قد أعلنت ترشحها للسباق الرئاسي المقبل بالولايات المتحدة، والمقرر في عام 2024.

وقالت هيلي -التي شغلت سابقا منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب- في مقطع مصور نشرته على تويتر اليوم الثلاثاء: "أنا نيكي هيلي، وأعلن ترشحي للرئاسة".

وركزت خلال المقطع على تاريخها كابنة لولاية كارولينا الجنوبية، وعملها حاكمة للولاية وسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارة ترامب.

وأضافت هيلي "لقد خذلتنا مؤسسة واشنطن (في إشارة للإدارة الأميركية) مرارا وتكرارا" قبل أن تدعو إلى جيل جديد من القيادة.

وهيلي سياسية أميركية من أصل آسيوي تنتمي للحزب الجمهوري، وتعد أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية في سن الـ43.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتقديم أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفدرالية.