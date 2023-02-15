عشت في مكة 7 سنوات وأنقذني الله بالحج والعمرة.. مسن تركي مصاب بالسكري قضى 187 ساعة تحت الأنقاض ونجا من الموت بأعجوبة

بُح صوت التركي حسين بربر من الصراخ طلبا للمساعدة وهو تحت أنقاض منزله، قبل أن يتم إنقاذه أخيرا بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فقد تحدى بربر الصعاب ليبقى على قيد الحياة ولتصبح قصته إحدى القصص المثيرة في تلك الكارثة.

ويقول الأطباء إن البشر يمكنهم البقاء على قيد الحياة لأيام دون ماء، لكن هناك متغيرات عديدة تتعلق بحجم الإصابات التي لحقت بهم جراء انهيار مبنى ومدى سخونة أو برودة الجو بالخارج، ويقول رجال الإنقاذ إن بقاء أي شخص حيا بعد 5 أيام يعد معجزة.

ومع ذلك نجا بربر (62 عاما) المريض بالسكري بعد 187 ساعة من الزلزال، حيث شكلت ثلاجة (براد) وخزانة دعامتين لجدران شقته التي كانت في الطابق الأرضي، وبقي له كرسي بذراعين يجلس عليه وبساط يبقيه دافئا.

وكانت لدى الرجل زجاجة ماء واحدة، وعندما نفد ماؤها شرب بوله.

وتحدث بربر من سرير في مستشفى بمدينة مرسين على بعد نحو 250 كيلومترا من المبنى السكني الذي كان يتكون من 15 طابقا وانهار في مدينة أنطاكيا بإقليم هاتاي جنوب تركيا، حيث تعرضت نصف المباني إما للدمار أو لأضرار بالغة، وتم إدخاله المستشفى أمس الثلاثاء.

قال بربر إنه كان محاطا بأقارب في غرف مختلفة بشقته، ويعتقد أنهم تمكنوا جميعا من البقاء على قيد الحياة.

وأضاف "عندما وقع الزلزال وقفت على الفور، حفيدي كان نائما بجواري، نظرت حولي، وأضاء ابني النور وأخذ مصباحا يدويا وقال: أبي، إنه زلزال".

وتابع "وعندما ضرب الزلزال للمرة الثانية انهار السقف، لكنه لم يمسني، جثمت على الفور، فيما سقط الجدار على الثلاجة والخزانة، بقيت عالقا هناك، وكان هناك بساط أخذته ووضعته فوقي، رأيت ما يشبه الكرسي بذراعين، صعدت فوقه وأخذت البساط وجلست هناك".

وقال "صرخت، وصرخت ثم صرخت، ولكن لم يسمعني أحد، صرخت كثيرا لدرجة أن حلقي آلمني، أعتقد أن ابننا أخرج الأطفال، كنا 5، وأنا وابني كنا في غرفة النوم".

ومن الأخبار السارة أنه خلال ذلك وجد دواء السكري الخاص به وزجاجة ماء على الأرض.

يقول بربر "بعد ساعة أخذت زجاجة الماء وشربتها، معذرة، تبولت فيها وتركتها تهدأ، شربتها عندما بردت، أنقذت نفسي بذلك".

أحدهم مد يده لتلتقي بيدي

ويستعرض بربر من على سريره بالمستشفى وهو محاط بآلات التنبيه أحداث اللحظات الأخيرة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه ظن أنه لن ينقذه أحد.

وأضاف "كنت هنا، وكانوا هناك، تسلقت بجوار الخزانة، مددت يدي إلى السقف لكن لم يتسن لي لمسه، لكن على الجانب الآخر من الغرفة كان السقف قد انهار على السرير، ابننا أحضر 3 حفارين، كانوا يحفرون، كنت أصطدم بالسقف ورأيته مثقوبا، وسمعت صوتا، وصرخت".

وفي تلك الأثناء "شخص ما مد يده فالتقت بيدي، ثم أخرجوني من هناك، وكانت الفتحة التي خرجت منها صغيرة للغاية، وهو ما أخافني قليلا".

وتابع "لا أتذكر أي شيء بعد أن أخرجوني، تم إنقاذي وخرجت وأردت الماء والطعام، ولا سيما الماء، لم آكل أي شيء فلم يكن هناك شيء لآكله".

أنقذني الله بسبب الحج والعمرة والصلوات

وبشأن تفسيره لتلك المعجزة، قال بربر "معناها أنني عملت حسنات مع الله، عشت في مكة المكرمة 7 سنوات، كنت أؤدي الحج والعمرة والصلوات، للجميع وليس لأهلي فقط، أعتقد أنه بسبب ذلك أنقذني الله".

بدوره، قال كاجلار أكسوي كولاك الطبيب في مستشفى مدينة مرسين إن الأطباء يقدمون "علاجا داعما" فقط لبربر.

وأضاف "ليس به كسور في العظام، حالته العامة جيدة إلى حد ما، مريضنا خرج في حالة جيدة للغاية".

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ الطبي التركي إن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى 5 أيام، و"أي شخص يتجاوز 5 أيام يعد من المعجزات".

وأوضح دينيز جيزر اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى مدينة مرسين أن البرد هو إحدى أكبر مشاكل البقاء على قيد الحياة.

وأضاف "لكن بعض المرضى بقوا في مناطق مغلقة، بالتالي تمكنوا من العيش تحت المباني في مساحات صغيرة ومغلقة، وبعضهم كان بحوزته ماء".

أما عن شرب البول فقال جيزر إنه لا يُنصح به.

وتابع قائلا "بما أن البول مادة سامة لا ننصح مرضانا بشربه لأنه لا يلبي احتياجاتهم من المياه على أي حال، كما أنهم يتناولون مواد سامة".

ويقول خبراء آخرون إنه في الظروف الطبيعية يمكن أن يعيش الإنسان دون طعام لمدة 4 أسابيع في المتوسط، ويمكنه البقاء بلا ماء لـ5 أيام تقريبا إذا كانت بنيته الجسدية جيدة، أما قدرته على العيش دون أكسجين فلا تتجاوز بضع دقائق.

ويحتوي الجسم البشري يحتوي على 4 إلى 5 لترات من الدم، وإذا نزف الشخص وفقد لترين تقريبا من دون تعويضهما فسيفقد حياته على الأرجح، ومع كل ذلك ما زالت فرق البحث والإنقاذ تخرج ناجين من تحت الأنقاض رغم مرور 10 أيام على الزلزال المدمر.