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جمعت أكثر من 6 مليارات دولار خلال ساعات.. إطلاق أكبر حملة تبرعات في تاريخ تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

15/2/2023-|آخر تحديث: 16/2/202303:21 AM (مكة المكرمة)

أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية والقبرصية التركية أكبر حملة تبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الكبرى في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم "تركيا قلب واحد"، وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك مؤسسات وأفراد، وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة، إن "شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وأشار أردوغان إلى أن كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة، سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال.

ولفت إلى أن كافة مؤسسات الدولة وطواقمها وجميع أبناء الشعب التركي سيقفون صفا واحدا لدعم المتضررين من الزلزال.

وبحسب موقع "تي آر تي وورلد" (TRTWorld) التركي الإخباري، فإن الحملة جمعت حتى الساعة 12:20 عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش أكثر من 6.11 مليارات دولار، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأوساط التركية.

وقال الموقع إنه اعتبارا من بداية مارس/آذار المقبل، سيتم وضع الحجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، "وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، فضلا عن مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

المصدر : الصحافة التركية + مواقع التواصل الاجتماعي