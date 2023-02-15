جمعت أكثر من 6 مليارات دولار خلال ساعات.. إطلاق أكبر حملة تبرعات في تاريخ تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية والقبرصية التركية أكبر حملة تبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الكبرى في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم "تركيا قلب واحد"، وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك مؤسسات وأفراد، وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة، إن "شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وأشار أردوغان إلى أن كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة، سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال.

خلال ساعتين فقط.. الشعب التركي يقدم نحو 5.7 مليار دولار كتبرعات مالية لصالح حملة "تركيا قلب واحد" الخاصة بالزلزال والمستمر حاليا على شاشات التلفزة التركية. — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 15, 2023

ولفت إلى أن كافة مؤسسات الدولة وطواقمها وجميع أبناء الشعب التركي سيقفون صفا واحدا لدعم المتضررين من الزلزال.

وبحسب موقع "تي آر تي وورلد" (TRTWorld) التركي الإخباري، فإن الحملة جمعت حتى الساعة 12:20 عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش أكثر من 6.11 مليارات دولار، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأوساط التركية.

هكذا هو مشهد الإعلام التركي حاليا في حملة "تركيا قلب واحد" والتي تجمع تبرعات بمليارات الدولار من قبل أبناء الشعب التركي لصالح منكوبي الزلزال.

TÜRKİYE TEK YÜREK❤️🇹🇷 pic.twitter.com/qUHXInSB7u — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) February 15, 2023

وقال الموقع إنه اعتبارا من بداية مارس/آذار المقبل، سيتم وضع الحجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، "وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، فضلا عن مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.