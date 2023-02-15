أكثر من 220 ساعة تحت الأنقاض.. معجزات العثور على ناجين من الزلزال تتواصل وتحيي الآمال

في تطور نادر بعث بصيص أمل لدى عناصر الإغاثة تم اليوم الأربعاء إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في تركيا، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وفي آخر المستجدات، قال مراسل الجزيرة إن فرق الإنقاذ في كهرمان مرعش أنقذت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما بعد قضائها 227 ساعة تحت الأنقاض.

كما نشرت وكالة إخلاص التركية مقطع فيديو عبر فيسبوك قالت إنه يوثق لحظة نجاح فرق الإنقاذ العاملة في منطقة كهرمان مرعش في إخراج المواطن جميل كيكي البالغ من العمر 74 عاما من تحت أنقاض منزله وهو على قيد الحياة بعد 227 ساعة من الزلزال.

وتظهر اللقطات المصورة لحظة نجاح فرق الإنقاذ في إخراج المواطن من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقبل ساعات من هذه العملية تمكنت فرق الإنقاذ في كهرمان مرعش من انتشال امرأة عمرها 42 عاما بعد بقائها تحت الأنقاض لمدة 222 ساعة.

ونقلت المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال المتحدث باسم فريق الإنقاذ لوسائل إعلام تركية إن وضع المرأة الصحي جيد مقارنة بالمدة الزمنية التي قضتها تحت الأنقاض.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات على مقياس ريختر، وتلتهما مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.