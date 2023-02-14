كشف عن أكثر مكان سجلت به الوفيات.. منقذ تركي ينصح: الهرب أخطر شيء لحظة الزلزال وتصرفات بسيطة قد تنقذكم

كشف رجل إنقاذ في منطقة الزلزال بتركيا عن أكثر الأماكن التي وجدوا فيها وفيات داخل البنايات المنهارة بفعل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا مؤخرا، ناصحا بعدم الهروب واختيار أماكن الاحتماء بعناية.

وعبر مقطع مصور نشره حساب إدارة الكوارث بهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية (IHH) في تركيا، قدم رجل الإنقاذ كورتولوش ألتون أهم وأبرز النصائح التي يجب الأخذ بها خلال وقوع الزلازل.

وعن أكثر الأماكن أمانا لحظة وقوع الزلزال، قال ألتون: "أصدقائي الأعزاء.. عند وقوع الزلزال، لو استلقيتم إلى جانب الكنب سوف تنجون، الهرب هو أخطر شيء؛ خلال البحث والإنقاذ، أكثر الأماكن التي كانت فيها وفيات هي الدرج (السلالم)".

❓Deprem anında güvenli alanlar hangileri? Ekip arkadaşımız Kurtuluş Altun anlatıyor. pic.twitter.com/3Kuf4y7hdw — İHH Afet Yönetimi (@ihhafet) February 13, 2023

وأضاف ألتون أنه عند وقوع الزلزال "اختبئوا حالا بجانب أكثر شيء يمكنه حمايتكم، وخذوا معكم ماء وسكرا، لأن هذا قد يمكنكم من التحمل لفترة أطول، بالإضافة لأخذ شيء معكم يصدر صوتا مثل الهاتف أو غيره، لأنه بعد وقت تنفد قوة الإنسان ونفسه يتعب. لا تهربوا، ابقوا في منطقة آمنة فقط".

ومنذ وقوع الزلزال في السادس من فبراير/شباط الجاري، تشارك إدارة الكوارث بهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بتركيا في عمليات البحث والإنقاذ.

Depremin 188. saatinde ekiplerimiz bir canı daha kurtarmak için tüm titizliğiyle çalışmaya devam ediyor. pic.twitter.com/PrNXXfJcif — İHH (@ihhinsaniyardim) February 13, 2023

ومنذ تأسيسها عام 1992، تعمل الهيئة للوصول إلى مناطق الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية في شتى أنحاء العالم، لإغاثة الضحايا والمضطهدين، وتقديم المساعدات للمحتاجين والمشردين في 123 دولة موزعة على 5 قارات.

"İHH İnsani Yardım Vakfı'nın arama-kurtarma ekibi, depremin vurduğu 10 ilde hummalı bir çalışma yürütüyor." – @ensonhaber https://t.co/9NVYG305tV — İHH (@ihhinsaniyardim) February 13, 2023

وجاءت نصائح المنقذ التركي متوافقة مع نصائح المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية عند وقوع الزلازل، التي أطلقت عليها "الاحتماء والتغطية والثبات" (Drop, Cover, Hold on).

وفي أثناء وقوع الزلزال، تنصح المراكز الأميركية بأن ينزل الشخص على يديه وركبتيه ويغطي رأسه ورقبته وجسمه بالكامل -إن أمكن- أسفل طاولة أو مكتب قوي أو أثاث صلب يوفر حماية مثل مكتب أو سرير، وإذا لم يكن هناك مأوى قريب، فلينزل الشخص قريبا من الجدار أو بجوار أثاث منخفض لا يقع عليه، ويغطي رأسه ورقبته بذراعيه ويديه.

وأرشدت إلى أن يبقى الشخص في مكانه ثابتا حتى يتوقف الاهتزاز، فإذا كان في الداخل فليبق في مكانه، ولا يركض إلى الخارج أو إلى غرف أخرى في أثناء وقوع الزلزال.

كما نصحت المراكز الأميركية بالابتعاد سريعا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط.