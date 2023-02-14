تونس.. موجة الاعتقالات تتواصل وتطال قياديا بالنهضة ومدير إذاعة واسعة الانتشار

اعتقلت أجهزة الأمن التونسية الاثنين قياديا في حركة النهضة وكذلك مدير محطة إذاعية واسعة الانتشار، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف منذ أيام سياسيين بارزين وشخصيات أخرى، فيما يواجه الرئيس قيس سعيّد انتقادات متصاعدة من معارضيه.

وأكد المتحدث باسم حركة النهضة سامي الطريقي أنه "تم توقيف نور الدين البحيري بعد مداهمة منزله من قبل قوات أمنية"، دون ذكر أسباب الاعتقال الذي تم في منزله بضواحي العاصمة تونس.

وسبق أن تم توقيف البحيري (64 عاما) العام الماضي في إطار تحقيقات في قضية تتعلق "بشبهات إرهابية"، ليطلق سراحه لاحقا.

بدورها، أعلنت محطة "موزييك إف إم" الإذاعية على موقعها، أن فرقة أمنية قامت مساء الاثنين "بتفتيش منزل المدير العام للإذاعة نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف".

وبينما توقف التلفزيون الحكومي إلى حد كبير عن بث مقابلات مع منتقدي الرئيس، استمرت وسائل الإعلام الأخرى -بما في ذلك "موزاييك إف إم"- في منح الكلمة لخصوم سعيد، وبث برامج تنتقد بشدة خططه السياسية والاقتصادية.

وقال معارضون ومحامون إن الشرطة اعتقلت أيضا يوم الاثنين المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي الذي لا يتوانى عن إظهار معارضته الشرسة لسعيّد.

موجة اعتقالات واسعة

ويوم الأحد، قالت مصادر إعلامية إنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال السياسيَّين المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كما اعتقلت قوات الأمن السبت الماضي رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى ناشطَين سياسيَّين وقاضيين معزولين.

ولم تعلق الشرطة أو وزارة الداخلية أو مكتب رئيس الوزراء علانية على الاعتقالات، أو ترد على طلبات للتعليق على القضية، وفق ما ذكرت رويترز.

وكانت حركة النهضة دانت الأحد سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد، معتبرة أن ذلك "ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال".

واعتبرت أن "سعيد قد حلّ محل القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون، بما يذكر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم".