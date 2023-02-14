3 قتلى على الأقل في إطلاق نار بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية

قالت الشرطة الأميركية إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميشيغان ليل الاثنين، وانتشرت قوات إنفاذ القانون بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينغ بحثا عن مشتبه به.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل رسمية حول حدوث عنف مسلح، لكن كريس روزمان النائب المؤقت لرئيس شرطة الجامعة قال إنه تم إطلاق النار في موقعين.

وردّت الشرطة على إطلاق النار الذي بدأ بعد الثامنة مساء بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال روزمان للصحفيين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في وقت متأخر من الليل "بعد نحو 3 ساعات، عُثر على ضحايا في كلا الموقعين".

وأكد أن ما لا يقل عن 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة. وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان إنها قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.