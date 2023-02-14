الدفاع الهولندية: اعترضنا 3 طائرات حربية روسية قرب بولندا

قالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن مقاتلتين هولنديتين من طراز "إف-35" اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتا الطائرات إلى خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الوزارة إن الحادثة وقعت عندما اقتربت الطائرات الروسية من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وكالينينغراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

Twee Nederlandse F-35’s hebben vanuit Polen een eerste onderschepping uitgevoerd. Het ging om 3 vliegtuigen: een Russisch IL-20M Coot-A dat begeleid werd door twee SU-27 Flankers. F-35’s hebben hen op afstand geëscorteerd en de begeleiding overgedragen aan NAVO-partners. pic.twitter.com/l28CMs1982 — Ministerie van Defensie (@Defensie) February 13, 2023

وكانت قد توترت العلاقات بين روسيا وبولندا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وبلغ التوتر ذروته العام الماضي عندما سقط صاروخ في الأراضي البولندية تبيّن فيما بعد أن مصدره أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا حينئذ إن من المرجح أن تطلب بلاده من حلف الناتو تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف على خلفية سقوط صاروخ على قرية شرقي بولندا قرب الحدود الأوكرانية.

وتتيح المادة الرابعة لأي دولة عضو في الناتو طلب التشاور مع الحلفاء إذا شعرت بأن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد.