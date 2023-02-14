بالفيديو.. مشاهد جوية تظهر تشقق الأرض جراء الزلزال في تركيا

أظهر مقطع للفيديو نشرته وكالة رويترز مشاهد جويّة تظهر تشققات في الأرض جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب منذ 8 أيام جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وبيّن المقطع الذي بلغت مدته دقيقتين و27 ثانية، كيف أدى الزلزال إلى حدوث تصدعات وتشققات على امتداد مساحات واسعة.

من جانبها نشرت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، مقطعا للفيديو لما وصفتها بالمشاهد الملفتة التي خلّفها الزلزال العنيف منذ 8 أيام.

وبيّنت الصحيفة أن هذا الزلزال أحدث تغيرات كبيرة في المناظر الطبيعية، من ذلك بروز شقوق مذهلة في الأرض على مدى عدة كيلومترات.

وفي ولاية هاتاي، قسم الزلزال بستانا من أشجار الزيتون إلى نصفين.

أضرار كبيرة

وقبل أيام، قال الباحث الجيولوجي بالجامعة الأميركية في بيروت طوني نمر إن الزلزال الذي ضرب تركيا من الزلازل الكبرى عبر التاريخ، وأضراره تعادل "مساحة دولة بأكملها".

وشدد نمر على ضرورة عدم تجاهل حجم ومساحة تأثير "فالق الأناضول" الذي تسبب في الزلزال، مشيرا الى أن "الفالق الذي كُسر في تركيا يبلغ طوله حوالي 350 كيلومترا، وهي مساحة كبيرة جدا تعادل مساحة دولة بأكملها".

و"فالق شرق الأناضول"، أو "صدع شرق الأناضول"، مصطلح يشير إلى منطقة التلاقي بين صفيحة قارة أفريقيا وصفيحة أوراسيا، الواقعة تقريبا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.