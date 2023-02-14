وصفته "بالتصرف السيئ".. الرئاسة الجزائرية تندد بطريقة تكريم تبون في جامعة محلية

نددت الرئاسة الجزائرية -أمس الاثنين- بتكريم جامعة محلية للرئيس عبد المجيد تبون عبر لوحة فنية تحمل صورته، واعتبرت الأمر "تصرفا سيئا يستحضر حقبة مشينة" من تاريخ البلاد.

وقالت المديرية العامة للاتصال التابعة للرئاسة، في بيان وصفته بالمهم، إنها تندد "بما بدر من مسؤولي جامعة باتنة1 (شرق)، الذين وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة".

واعتبرت الرئاسة أن هذه الطريقة "تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي كانت منظمات وأحزاب تكرمه عبر لوحات تحمل صورته، بسبب غيابه بداعي المرض.

وتابعت أنها "تتبرأ من هذا التصرف السيئ الذي لا يمت بصلة إلى طريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية، ولا إلى التقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة"، وفق تعبير البيان.

وفي ختام ملتقى قبل أيام، كرَّمت إدارة جامعة "باتنة" لوحة تحمل صورة الرئيس تبون، بحسب ما أظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما نددت به الرئاسة.