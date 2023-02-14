سماها عائشة بتول.. أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اسم عائشة بتول على مولودة لأم ناجية من الزلزال بعد أن ردد الأذان على مسامعها، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

وسرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية المقطع المصور للرئيس أردوغان لحظة أذانه في أذن طفلة حديثة الميلاد لأم من الناجيات من الزلزال الأخير الذي ضرب الولايات الجنوبية في تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etmek için gittiği hastanede yeni doğan bir bebeğin kulağına ezan okuyarak Ayşe Betül ismini verdi. pic.twitter.com/61Cu8yUdGl — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) February 14, 2023

وزار الرئيس التركي الناجين من الزلزال الذين يتابعون العلاج في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، قبل أن يلتقي إحدى الأمهات التي وضعت مولودتها حديثا ليؤذن في أذنها ويسميها عائشة بتول.

وصاحبت أردوغان زوجته أمينة ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، وتابع الرئيس التركي آخر التطورات المتعلقة بالناجين من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة وحالتهم الصحية.

ونجا نحو 81 ألف مصاب من الزلزال، أغلبهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، حسب ما ذكر الرئيس أردوغان في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أردوغان أن فرق الإغاثة تمكنت من إخراج أكثر من 8 آلاف شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وضرب الزلزال مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات تركية يقطنها نحو 13.5 مليون نسمة، وهو ما تسبب في دمار كبير.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.