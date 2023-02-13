"هناك صوت".. مطالبات باستمرار إنقاذ متضرري الزلزال وعدم فقدان الأمل

طالب ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي السلطات التركية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) باستمرار جهود الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي هزّ جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وأطلق ناشطون حملة إلكترونية لمتابعة أعمال البحث، داعين إلى عدم فقدان الأمل، مستخدمين وسوم (هاشتاغ) عدّة أبرزها: #لا_توقفوا_أعمال_البحث_والإنقاذ، و#هناك_صوت.

أرجوكم لا توقفوا أعمال البحث والانقاذ ، مازال هناك أحياء ناجين

Let’s not loss hope , please Don’t stop looking for survivors, there’s still a chance to find alive people .#sesverin #هناك_صوت pic.twitter.com/OiTYhCEvDL — Yassmin (@Yassmin_ya1) February 12, 2023

وأكد متفاعلون مع الوسوم أهمية مواصلة البحث عن المفقودين، لا سيما أن هناك أحياء يخرجون من تحت الركام على الرغم من مرور أيام على الزلزال.

قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.. ساعدونا على نشر هذا الهاشتاغ

Arama ve kurtarma çalışmaları durdurmayın

لا توقفوا أعمال البحث والإنقاذ #sesverin#هناك_صوت — Shadi Alafandi (@ShadiAlafandi) February 12, 2023

وحث ناشطون ومدونون خلال حملتهم جميع مستخدمي المنصات على ضم أصواتهم إليهم، من أجل الاستجابة لمطالبهم ومتابعة البحث عن العالقين والمفقودين.

وعبر حسابه على تويتر، كتب الناشط الإعلامي حازم الأطرش "لا توقفوا أعمال البحث والإنقاذ #هناك_صوت".

كما نشر الناشط أسامة قاضي تغريدة جاء فيها "أتمنى من الأحباب من الخوذ البيض وفرق الإنقاذ أن يستمروا في البحث ليومين إضافيين لأنه يبدو أنه ما زال هناك أحياء… الله يتقبل منكم يا أبطال".

أتمنى من الأحباب من #الخوذ_البيض وفرق #الإنقاذ أن يستمروا في البحث ليومين إضافيين لأنه يبدو أنه لازال هناك أحياء… الله يتقبل منكم يا أبطال Arama ve kurtarma çalışmaları durdurmayın

#لا_توقفوا_أعمال_البحث_والإنقاذ #sesverin#هناك_صوت — Osama Kadi (@Osama_Kadi_) February 12, 2023

من جهتها، دعت الصحفية يارا ياسين إلى متابعة البحث عن المفقودين، قائلة "ابن عمتي ما زال تحت أنقاض زلزال تركيا في أنطاكيا المغيبة تمامًا… لأجله ومن معه من عالقين حتى اليوم وهو السابع بعد الزلزال".

وعلّقت رويدا مطر قائلة "لهذه اللحظة، هناك أحياء تحت الأنقاض ويتم إنقاذهم، ونظرية فقدان الأمل بعد مرور 72 ساعة من وقوع الكارثة أثبتت خطأها، عليكم أن تتمسكوا بمواصلة المطالبة باستمرار عمليات الإنقاذ، هناك أمل، لا تتركوهم وحيدين".

الطفل التركي الذي خرج بعد 128 ساعة تحت رمام الزلزال Arama ve kurtarma çalışmaları durdurmayın

لا توقفوا أعمال البحث والإنقاذ #sesverin#هناك_صوت pic.twitter.com/5l9yUwzwH9 — Mahmoud Talha – محمود طلحة (@mahmoodtalha22) February 12, 2023

بدورها، كتبت المدونة مروى حيدر أنه إذا تم النجاح في إنقاذ رضّع يوم أمس، وقد تمكنوا من الصمود لمدة 6 أيام، فهذا دليل على أن الأمل ما زال موجودا، "لا توقفوا أعمال البحث والإنقاذ".

ابن عمتي مازال تحت أنقاض #زلزال_ترکیا في #أنطاكية المغيبة تمامًا …لأجله ومن معه من عالقين حتى اليوم وهو السابع بعد الزلزال شاركونا هذا البوست كاملًا #sesverin #هناك_صوت #لاتوقفوا_أعمال_البحث_والإنقاذ https://t.co/twgypGpRQ6 — Yara Edrees – يارا إدريس (@ya_edrees) February 12, 2023

وتسابق فرق الإنقاذ في جنوب تركيا وشمالي سوريا الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض وحطام الأبنية، بعد مرور أسبوع على الزلزال.

وحسب آخر التقارير الرسمية، فقد تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.8 درجات 34 ألفا.