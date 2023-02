"هناك صوت".. مطالبات باستمرار إنقاذ متضرري الزلزال وعدم فقدان الأمل

طالب ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي السلطات التركية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) باستمرار جهود الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي هزّ جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وأطلق ناشطون حملة إلكترونية لمتابعة أعمال البحث، داعين إلى عدم فقدان الأمل، مستخدمين وسوم (هاشتاغ) عدّة أبرزها: #لا_توقفوا_أعمال_البحث_والإنقاذ، و#هناك_صوت.

أرجوكم لا توقفوا أعمال البحث والانقاذ ، مازال هناك أحياء ناجين

Let’s not loss hope , please Don’t stop looking for survivors, there’s still a chance to find alive people .#sesverin #هناك_صوت pic.twitter.com/OiTYhCEvDL

— Yassmin (@Yassmin_ya1) February 12, 2023