مولدوفا تحذر من مخططات روسية لقلب نظام الحكم فيها

عرضت رئيسة مولدوفا مايا ساندو -اليوم الاثنين- مخططات قالت إن روسيا تحاول تنفيذها في العاصمة كيشنيف لقلب نظام الحكم المؤيد لأوروبا، من تنفيذ "هجمات عنيفة" و"احتجاز رهائن"، وأعلنت تعزيز الإجراءات الأمنية.

وقالت ساندو أمام الصحفيين "ينص المخطط على هجمات على مبان رسمية واحتجاز رهائن من جانب مخربين لهم ماض عسكري ويتنكرون بلباس مدني".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن هذه المخططات الأسبوع الماضي في بروكسل، وهي واردة في وثائق رصدتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأكدت الاستخبارات المولدوفية يومها المعلومة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، قائلة إنها "رصدت هذه النشاطات الهادفة إلى إضعاف وزعزعة استقرار" الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 2.6 مليون نسمة والواقعة بين رومانيا وأوكرانيا.

وأكدت الرئيسة المولدوفية أن "الهدف هو قلب النظام الدستوري واستبدال سلطة غير شرعية بالنظام الشرعي في كيشنيف".

وقالت إن الكرملين يعول على "مشاركة قوى داخلية" مثل حزب الثري إيلان سور المؤيد لروسيا والفار من البلاد، فضلا عن مواطنين روس وبيلاروس وصرب ومن الجبل الأسود.

وتشهد مولدوفا، المرشحة منذ صيف 2022 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أزمات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتندد منذ أشهر عدة بـ"ابتزاز روسي في مجال الطاقة" مع خفض موسكو إمداداتها من الغاز إلى النصف.

وتواجه مولدوفا كذلك تهديدات من الجيش الروسي ومخزون ذخائر روسي كبير في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية للروس.