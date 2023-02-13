مشروبات ومثلجات وشاي وقميص.. طلبات وأمنيات غير عادية لناجين من الزلزال

لا تزال فرق البحث والإنقاذ في تركيا تبذل جهودا حثيثة للعثور على ناجين بين أنقاض الزلزال، رغم مرور أسبوع على الكارثة، ومع كل إنقاذ جديد يتضاعف الأمل بأن يكون هناك المزيد من الأحياء.

وكما توثّق عدسات الكاميرات آخر مستجدات عمليات الإنقاذ التي لم تهدأ ولم تتوقف منذ يوم الاثنين الماضي، تاريخ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي شوريا، فإنها تروي أيضا قصصا طريفة ومواقف إنسانية فريدة وأمنيات بسيطة. وفي ما يلي عرض لأبرز هذه القصص.

الكثير من المثلجات

تمكنت فرق البحث والإنقاذ وحراس الأمن والفرق الطبية من إخراج طفل تركي عمره 8 أعوام من تحت الأنقاض في غازي عنتاب، بعد 155 ساعة على الزلزال المدمر.

ونشر الدرك التركي عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو يوثّق عملية إخراج الطفل "سميح إيجي" معلقا "لقد صدقنا حلما وحققناه".

İnandık, Başardık! Arama Kurtarma Timlerimiz, Güvenlik Korucularımız ve sağlık ekiplerimiz, depremden 155 saat sonra Semih Ege kardeşimizi sağ olarak enkazdan çıkartmayı başardı.#Jandarma#Deprem#earthquake#Gaziantep pic.twitter.com/E4u5bg54EO — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 12, 2023

كما نشر عمر اريسوي عمدة مدينة زيتون بورنو مقطع فيديو للطفل سميح بعد إخراجه، وهو يطلب من فرق الإنقاذ والأطباء المشروبات والمثلجات، قائلا إنه يشعر بالعطش.

في التفاصيل، فإن المسعفين سألوا الطفل إن كان يريد شيئًا، فأجاب بأنه يريد الكثير من المشروبات وسيشربها لأنه عطشان جدا، كما طلب الكثير من "الآيس كريم" (المثلجات) أيضًا فور إنقاذه.

Semih Ege kurtuldu, bütün dondurmalar feda olsun kardeşime.💙 Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibimiz (ZAK) günlerdir bu enkazda çalıştı. Uykusuz geceler, yorgunluk, üzüntüler… Hepsi bu an için.@GalatasaraySK @MauroIcardi @1_Muslera_25 pic.twitter.com/n7aE5ejqjE — Ömer Arısoy (@omerrarisoy) February 12, 2023

قميص لاعب

وعقب إنقاذ الطفل سميح، أجرى نيستور فرناندو موسليرا حارس غلاطة سراي اتصالا بالفيديو معه. وقال الطفل في المكالمة إنه يشجع نادي غلاطة سراي، موجها التحية للمهاجم ماورو إيمانويل إيكاردي والحارس موسليرا.

Semih inve kardeşimizi @1_Muslera_25 ile görüştürdük formasıda yolda 🧤💛❤️ pic.twitter.com/GtAn2RRCvZ — Dinçer Azaphan (@dincerazaphangs) February 12, 2023

وتحدث موسليرا مع الطفل وهو على سرير المستشفى للتخفيف من آثار الصدمة جراء الزلزال والمكوث لساعات طويلة تحت الأنقاض، قائلًا "الحمد لله على سلامتك يا سميح، كيف حالك؟ أي فريق تدعم؟"، ليرد الطفل "غلاطة سراي، وأريد قميصك يا موسليرا".

وتعهد موسيلرا بتنفيذ الطلب قائلا "حسنا سأرسله لك، ولك قبلاتي الكثيرة".

مشروب الكولا

نشر حساب الدرك التركي مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، يوثق لحظات إنقاذ طفلة مع والدها بمدينة غازي عنتاب التركية بعد 132 ساعة من الزلزال.

Mucizenin adı Şengül… 5 yaşındaki Şengül kızımızı ve babasını yapılan çalışmalar sonucunda 132’nci saatte enkaz altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Türkiye Tek Yürek🇹🇷#Jandarma#Deprem#earthquake#Gaziantep pic.twitter.com/TOxmODyAmk — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 11, 2023

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى أن الطفلة تدعى "شينغول" وعمرها 5 أعوام، وتم إنقاذها من تحت الأنقاض.

132. SAATTE 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/6UT7zw41qN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

وأرفق الوزير قوجة في تغريدة له مقطع فيديو يوثق حوارًا طريفا بين الطفلة وإحدى المسعفات داخل سيارة الإسعاف، بعد نجاح عملية إنقاذها، معلقا "أعطت الحياة قبلة وطلبت الكولا".

الشاي أولا

بثّت وسائل إعلام تركية مشاهد من عملية إنقاذ معلم يدعى "ميلتم" من تحت الأنقاض في هاتاي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتم إنقاذ ميلتم من تحت حطام مبنى مكون من 8 طوابق بعد 142 من وقوع الزلزال، بحسب وسائل إعلام تركية. ووفقا لوسائل الإعلام، كان أول طلب للمعلم الشاب من الفرق التي أنقذته هو الشاي.

رؤية الشمس

نشرت منظمة إغاثية تركية عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو لسيدة تركية تحتفي برؤية الشمس لحظة إخراجها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال المدمر.

Thank you, Oh Allah. Sun! Sun! After 129 hours of total darkness under the rubble, a woman was rescued alive by our SAR teams. 📍 Gaziantep #earthquake pic.twitter.com/EfSdrDClek — Humanitarian Relief (@IHHen) February 11, 2023

وأظهر الفيديو سيدة محمولة على نقالة لنقلها للعلاج بعد إخراجها من تحت الأنقاض، تقول: "شمس شمس.. شكرا يا ربي، أخيرًا تمكنت من رؤية الشمس.. الحمد لك يا الله".

مياه وسمك

وفي قصّة تلخّص حرص رجال الإنقاذ على توفير ما يطلبه أو ما يحتاجه من تمت إغاثتهم، نشرت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية "آي إتش إتش" (IHH) مقطعا للفيديو يوثق لحظة إنقاذ قط على قيد الحياة، بعد حصاره تحت الأنقاض لأكثر من 5 أيام جراء الزلزال المدمّر.

وقالت هيئة الإغاثة إن القط حوصر تحت أحد الأبنية المنهارة بمدينة غازي عنتاب التركية نحو 137 ساعة، إلا أنه خرج حيًا.

Ekip arkadaşlarımız, 137 saat enkazın altında kalan kediyi canlı olarak kurtardı. 🤲 📍Gaziantep, Şehitkamil pic.twitter.com/AQpjLqoRAe — İHH (@ihhinsaniyardim) February 11, 2023

وأظهر مقطع الفيديو مبادرة رجال الإنقاذ بتقديم المياه وأسماك التونة للقط فور إخراجه، وذلك بعد أن حمله أحد رجال الإنقاذ على قدمه، في وقت التف فيه آخرون حوله لتقديم خدمات الإغاثة.

وبحسب آخر التقارير الرسمية، فقد تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وبلغت قوته 7.8 درجات، 34 ألفا.