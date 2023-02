مشروبات ومثلجات وشاي وقميص.. طلبات وأمنيات غير عادية لناجين من الزلزال

لا تزال فرق البحث والإنقاذ في تركيا تبذل جهودا حثيثة للعثور على ناجين بين أنقاض الزلزال، رغم مرور أسبوع على الكارثة، ومع كل إنقاذ جديد يتضاعف الأمل بأن يكون هناك المزيد من الأحياء.

وكما توثّق عدسات الكاميرات آخر مستجدات عمليات الإنقاذ التي لم تهدأ ولم تتوقف منذ يوم الاثنين الماضي، تاريخ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي شوريا، فإنها تروي أيضا قصصا طريفة ومواقف إنسانية فريدة وأمنيات بسيطة. وفي ما يلي عرض لأبرز هذه القصص.

تمكنت فرق البحث والإنقاذ وحراس الأمن والفرق الطبية من إخراج طفل تركي عمره 8 أعوام من تحت الأنقاض في غازي عنتاب، بعد 155 ساعة على الزلزال المدمر.

ونشر الدرك التركي عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو يوثّق عملية إخراج الطفل "سميح إيجي" معلقا "لقد صدقنا حلما وحققناه".

كما نشر عمر اريسوي عمدة مدينة زيتون بورنو مقطع فيديو للطفل سميح بعد إخراجه، وهو يطلب من فرق الإنقاذ والأطباء المشروبات والمثلجات، قائلا إنه يشعر بالعطش.

في التفاصيل، فإن المسعفين سألوا الطفل إن كان يريد شيئًا، فأجاب بأنه يريد الكثير من المشروبات وسيشربها لأنه عطشان جدا، كما طلب الكثير من "الآيس كريم" (المثلجات) أيضًا فور إنقاذه.

وعقب إنقاذ الطفل سميح، أجرى نيستور فرناندو موسليرا حارس غلاطة سراي اتصالا بالفيديو معه. وقال الطفل في المكالمة إنه يشجع نادي غلاطة سراي، موجها التحية للمهاجم ماورو إيمانويل إيكاردي والحارس موسليرا.

وتحدث موسليرا مع الطفل وهو على سرير المستشفى للتخفيف من آثار الصدمة جراء الزلزال والمكوث لساعات طويلة تحت الأنقاض، قائلًا "الحمد لله على سلامتك يا سميح، كيف حالك؟ أي فريق تدعم؟"، ليرد الطفل "غلاطة سراي، وأريد قميصك يا موسليرا".

وتعهد موسيلرا بتنفيذ الطلب قائلا "حسنا سأرسله لك، ولك قبلاتي الكثيرة".

نشر حساب الدرك التركي مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، يوثق لحظات إنقاذ طفلة مع والدها بمدينة غازي عنتاب التركية بعد 132 ساعة من الزلزال.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى أن الطفلة تدعى "شينغول" وعمرها 5 أعوام، وتم إنقاذها من تحت الأنقاض.

وأرفق الوزير قوجة في تغريدة له مقطع فيديو يوثق حوارًا طريفا بين الطفلة وإحدى المسعفات داخل سيارة الإسعاف، بعد نجاح عملية إنقاذها، معلقا "أعطت الحياة قبلة وطلبت الكولا".

بثّت وسائل إعلام تركية مشاهد من عملية إنقاذ معلم يدعى "ميلتم" من تحت الأنقاض في هاتاي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتم إنقاذ ميلتم من تحت حطام مبنى مكون من 8 طوابق بعد 142 من وقوع الزلزال، بحسب وسائل إعلام تركية. ووفقا لوسائل الإعلام، كان أول طلب للمعلم الشاب من الفرق التي أنقذته هو الشاي.

نشرت منظمة إغاثية تركية عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو لسيدة تركية تحتفي برؤية الشمس لحظة إخراجها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال المدمر.

