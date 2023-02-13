إسرائيل تعلن قصف مواقع لحماس تحت الأرض وصافرات الإنذار تدوي على تخوم غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وسط قطاع غزة على مواقع تحت الأرض تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنتاج مواد صاروخية.

وقبل ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة غزة وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف المراسل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن صافرات الإنذار تدوي في بلدة سديروت والنقب الغربي المتاخمة لقطاع غزة.

وقد تبنت كتائب المقاومة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ فجر اليوم.