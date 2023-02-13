مواجهات في القدس.. الاحتلال يقصف غزة ويقتل فلسطينيا ويعتقل مقاومين في نابلس

قالت مراسلة الجزيرة إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بالقدس المحتلة. يأتي هذا بينما شن جيش الاحتلال غارات على مواقع للمقاومة في غزة وقتل شابا فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن المواجهات اندلعت بعد أن بدأت قوات الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ هدم منزلين في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بذريعة البناء بدون ترخيص.

وقامت قوات الاحتلال بقمع السكان بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 25 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس.

🔴 مراسل صفا: جرافات بلدية الاحتلال تهدم منزل أدهم بشير بجبل المكبر وتحاصر منزل والده إبراهيم وشقيقه مهند تمهيداً لهدمه pic.twitter.com/0uIePpujKO — وكالة صفا (@SafaPs) February 13, 2023

وأمس الأحد بدأت قوات الاحتلال عملية واسعة في مناطق شرقي القدس، على خلفية تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ويوم الجمعة الماضي، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذ "عملية السور الواقي 2" في القدس الشرقية.

قصف غزة

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وسط قطاع غزة على مواقع تحت الأرض تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنتاج مواد صاروخية.

وقبل ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة غزة وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مروحيات حربية شنت 8 غارات على أهداف في المحافظة الوسطى وكذلك شمالي مدينة غزة.

وأشار إلى أن صافرات الإنذار تدوي في بلدة سديروت والنقب الغربي المتاخمة لقطاع غزة.

فيديو| طائرات الاحتلال الحربية تشن عدة غارات على موقع للمقــاومة غرب غزة. pic.twitter.com/7rXLoeLCsT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

رد المقاومة

وفي أول رد فلسطيني، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن تزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع اقتحام الاحتلال لنابلس وبلدات بالقدس، يؤكد أن هناك عدوانا على كل الشعب الفلسطيني.

وحيا قاسم في بيان صحفي مقاتلي كتائب القسام الذين قال إنهم تصدوا لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأربكوا جيش الاحتلال ومستوطنيه، وفق تعبيره.

في هذه الأثناء، أعلنت كتائب المقاومة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ فجر اليوم.

وقالت الكتائب في بيان لها إن هذا القصف يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

وقد بثت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو لما قالت إنه اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة عقب الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال مصدر في الفصائل الفلسطينية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مسؤولا في المخابرات المصرية أجرى اتصالات مع فصائل المقاومة ومع الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع". وتابع "المقاومة سترد على أيّ عدوان، وتلتزم التهدئة بقدر التزام الاحتلال بها".

شهيد في نابلس

وفي الضفة الغربية، استشهد فتى فلسطيني وأصيب 5 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها في مدينة نابلس فجر اليوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد هو أمير بسطامي. وكانت قوات عسكرية كبيرة ترافقها وحدات خاصة قد توغلت في المدينة وحاصرت مبنى في شارع سفيان وسط المدينة حيث وقعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت المصادر الفلسطينية وشهود عيان أن قوات عسكرية أخرى توغلت فجر اليوم في بلدة جبع جنوب جنين وكذلك في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه تمكن من اعتقال الشابين الفلسطينيين المتهمين بقتل ضابط إسرائيلي قرب مستوطنة شافي شمرون في أكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وذكر بيان للناطق العسكري أن قوة مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" وحرس الحدود مدعومة بوحدات كوماندوز اعتقلت الشابين إضافة لـ3 أشخاص آخرين كانوا برفقتهم بعد مواجهات مسلحة في نابلس.

#فيديو | تغطية صحفية: "اشتباكات مســ ــلحة مع قوات الاحتـ ــلال في مدينة نابلس". pic.twitter.com/2lDqiijqJp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2023

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في طولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم والخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ودمرت محتوياتها، واقتادت المعتقلين إلى مراكز توقيف للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 مواطنين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس.

في هذا السياق قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن تزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع ما وصفه بالعدوان على مدينتي نابلس والقدس، يؤكد أن هناك عدوانا على كل الشعب الفلسطيني.

وحيا قاسم مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذين قال إنهم تصدوا لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأربكوا جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف قاسم أن المقاومة ستظل درع الشعب الفلسطيني وسيفه، وسينكسر العدوان أمام ثورة الشعب وصموده والفعل المقاوم وفق تعبيره.