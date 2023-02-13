رحيل الإعلامي السوري يمان خطيب تحت ركام منزله بتركيا.. وشقيقه يودعه بكلمات مؤثرة

رحل الإعلامي السوري يمان خطيب مع عائلته وأبويه وأشقائه الذين قارب عددهم 12 شخصًا تحت ركام منزلهم في ولاية هاتاي التركية.

وانتشرت في الأيام الماضية معلومات عن بقاء يمان على قيد الحياة مع عائلته بعد أكثر من 100 ساعة على مضي الزلزال، ولكن سرعان ما نفتها أنباء وفاته مع أفراد أسرته.

شقيقه "فادي الحلبي" الذي حاز جائزة دولية بعد تصويره "فيلم آخر الرجال من حلب" ودع يمان وعائلته التي قضت تحت الأنقاض بكلمات مؤثرة.

وكتب الحلبي على صفحته بفيسبوك:

هون دفنت جزء من عمري وروحي وقلبي وأملي..هون دفنت حياتي هون قبر حبيبي يمان ويا حرام يلي ما بيعرف يمان شقد خسر وبنفس… تم النشر بواسطة ‏‎Fadi Al-halabi‎‏ في الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣

في سياق متصل، نعى عشرات الناشطين والإعلاميين في شمال غربي سوريا وتركيا يمان خطيب مؤكدين دوره في تغطية أحداث الثورة السورية وحسن معاملته معهم.

الناشط السوري أيهم الخلف كتب في منشور على صفحته في فيسبوك مودعًا صديقه يمان بالقول:

Yamaan Khatib هذا الرجل، هذا الصديق من انبل ما انجبت حلب، قضى هو و١٣ من عائلته تحت الركام مابي كلام ينحكى يايمان من مبارح وانا ادور كلام. مع السلامة ياصديقي تم النشر بواسطة ‏‎Ayham Khalaf‎‏ في الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣

بدوره، أعرب الصحفي في قناة "حلب اليوم" زاهر جابر عن حزنه قائلًا:

اللي ما بيعرف Yamaan Khatib يقرأ كلامه بيعرف انو هاد الانسان ما بيتكرر بحياتك أبداً واللي بدو يعرف قديش يمان شخص… تم النشر بواسطة ‏‎Zaher Jaber‎‏ في الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣

وأعاد زملاء يمان ورفاقه منشورًا سابقًا له ينعى فيه الصحفي السوري الراحل في فرنسا مراد الشواخ إذ كتب فيه "أتعرف؟ لا أظن أن أحدًا منا كلنا كُتب له أن يعيش إلى أن يتحقق حلمنا الأكبر، سنتبعك واحدًا يتلوه الآخر، كما قلت أنت -بدون فواصل زمنية- لكن ماذا عن حلمنا الصغير؟ ماذا عن حقنا في أن ندفن في أرضنا ونسمح لذوينا ورفاقنا بلحظة نحيب وبكاء ووداع؟ حتى هذا الحق سلبوه منا؟".

وأضاف الخطيب آنذاك "أبو عمار.. بكاء القريب حزن، وبكاؤنا فيك أيها البعيد حرقة، وداعًا أبديًّا هذه المرة يا صديقي".

وخلال عام 2020 حصل فيلم "في فخ إدلب" للمصورين السوريين "فادي الحلبي" و"يمان خطيب" على جائزة أفضل فيلم تلفزيوني عن فئة "أفلام التلفزيون الدولية".

ووثَّق الفيلم تفاصيل حملة نظام الأسد وروسيا العسكرية على محافظة إدلب، وما ترتب عليها من موجة نزوح لعشرات الآلاف من السكان المدنيين، كما استعرض قصص أشخاص فقدوا جميع أفراد عائلاتهم بسبب القصف والتدمير.

تجدر الإشارة إلى أن يمان خطيب صحفي سوري من مدينة حلب ويعمل مع مركز حلب الإعلامي، تهجر من قبل نظام الأسد من مدينته عام 2016 ونزح إلى محافظة إدلب ثم إلى تركيا.