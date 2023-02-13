خريطة تفاعلية لأقوى الزلازل في العالم والمناطق الأكثر عرضة للخطر

أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع وخلّف عشرات آلاف القتلى والجرحى، تساؤلات حول أين تحدث الزلازل في العالم، وما أقوى الزلازل التي حدثت في القرن الماضي، ثم أيها الأكثر ضررًا من حيث الخسائر البشرية والمادية؟

وتحدث الزلازل غالبا عند أطراف القارات والتقائها ببعض المسطحات المائية، مثلا التقاء المحيط الهادي بشرق آسيا أو بغرب الأميركيتين، وكذلك كلما دخلنا إلى وسط اليابسة في القارات قلّت احتمالية الزلازل كما نلاحظ هنا في أوراسيا وأفريقيا وفي الأميركيتين.

ويرتبط هذا بمصطلح نسمعه كثيرا هذه الأيام هو الصفائح التكتونية وهي ببساطة قشرة الأرض العلوية، وتوجد 7 صفائح رئيسية في الكرة الأرضية، أكبرها صفيحة المحيط الهادي ثم أميركا الشمالية ثم أوراسيا وتقع الزلازل على نقاط التقاء هذه الصفائح.

وأكبر الزلازل التي وقعت خلال القرن الماضي هو زلزال تشيلي عام 1960 والذي وصل تقريبا إلى 9.5 درجات على مقياس ريختر، ثم زلزال ألاسكا عام 1964 وبلغت شدته 9.2 درجات، وزلزال سومطرة في إندونيسيا عام 2004، وتوهوكو في اليابان عام 2011 وتجاوزت قوتهما 9 درجات أيضا.

لكن الزلزال الأكبر لا يعني أنه الأكثر ضررا إذ يرتبط هذا بالكثافة السكانية في موقع الزلزال، فزلزال تانغشان في الصين والذي قدر عدد ضحاياه بـ300 ألف كان الأكثر ضررا بالبشر والثاني في الصين أيضا زلزال هايوان برقم ضحايا مقارب، ثم زلزال سومطرة بما يزيد على 200 ألف قتيل.

وكان أعلى الزلازل كلفة على مستوى العالم في اليابان حيث قدرت خسائر زلزال توهوكو عام 2011 بـ360 مليار دولار وبعده هانشين العظيم عام 1995 وقدرت خسائره بـ200 مليار دولار.