الناتو يؤكد تعرضه لهجوم "غير عسكري" وأصابع اتهام تشير لروسيا

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقوع هجوم "غير عسكري" ضده مساء الأحد، وفيما تشير أصابع اتهام لروسيا، لم يصدر تعليق من موسكو بشأن الأمر.

وقال مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية إن "خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط لهجوم إلكتروني أثر على بعض مواقع الحلف". وأضاف أن "الناتو يتعامل مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد".

وجاء التعليق من المسؤول بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة مؤيدين لروسيا استهدفوا الموقع الإلكتروني لمقر عمليات قيادة حلف الناتو وغيره، مما جعل الوصول إليه غير ممكن مؤقتا.

وتم اتهام مجموعة "كيلنت" الروسية للقرصنة بالتورط في الهجوم، من بين مجموعات أخرى.

وارتبطت المجموعة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بألمانيا، واستهدفت مواقع البرلمان الألماني (بوندستاغ) والشرطة ومرافق البنية التحتية الحيوية.

وتقول موسكو باستمرار إنها في "حرب مباشرة" مع الناتو الذي تتهمه بخوض حرب بالوكالة ضدها في أوكرانيا عبر دعم وتسليح كييف حسب قولها، منذ اندلاع الصراع في فبراير/شباط من العام الماضي.