بن غفير "سعيد" ويطالب بالمزيد.. الاحتلال يقرر شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة والرئاسة الفلسطينية تندد

قال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية.

وأوضح المراسل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر بعد الاجتماع الذي عقد أمس الأحد أنه سيتم التصديق خلال الأيام المقبلة على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة، فيما أشار وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أن عددها سيبلغ 10 آلاف وحدة.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يوصف بأنه أحد أكثر الوزراء تطرفا، على تويتر "يسعدني أن المجلس الوزاري صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد".

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوجد بالضفة الغربية 77 بؤرة استيطانية "غير قانونية" وأن الموافقة صدرت على 9 منها بناء على طلب بن غفير.

ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون إذنها وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف مستوطن، أغلبهم متطرفون.

وكان نتنياهو قد تعهد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بعدما استعاد السلطة مترئسا حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، وافق المجلس أيضا على توسيع ما أسمته العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، وفي السياق ذاته قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن لن تكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير خلال الاجتماع.

رام الله تندد

وردا على الخطوة الإسرائيلية، نددت الرئاسة الفلسطينية بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وأكدت أنها "ستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن القرارات الإسرائيلية "تحد للجهود الأميركية والعربية واستفزاز للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".

من جهة أخرى، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في تويتر، إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير"، مضيفا أن السلطة تعتبر "أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا".