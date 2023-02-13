أسبوع على الزلزال.. الدعم العربي لتركيا وسوريا لا ينقطع

مع مرور الأسبوع الأول على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، لا يتوقف العالم العربي عن دعمهما لمواجهة الكارثة، وذلك عبر زيارات مسؤولين وإصدار بيانات الدعم وتبرعات رسمية وشعبية وتواصل إرسال مساعدات إغاثية وفرق بحث وإنقاذ.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى لمقتل أكثر من 34 ألف إنسان وإصابة عشرات الآلاف.

وفي اليوم التالي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، أديامان، ديار بكر، غازي عنتاب، هاتاي، كهرمان مرعش، كيليس، ملاطية، عثمانية، شانلي أورفا. بينما أعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية شمال سوريا منطقة منكوبة.

ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت 16 دولة عربية رسميا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، لبنان، الجزائر، الأردن، البحرين، ليبيا، تونس، فلسطين، العراق، موريتانيا، السودان، سلطنة عمان.

وتوالت الإعلانات العربية الرسمية بشأن تبرعات مساندة لتركيا وسوريا، أبرزها الجمعة، حيث أعلن أمير قطر التبرع بـ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار)، وقبلها الجزائر بـ 45 مليون دولار.

وفيما يلي قائمة بأبرز الجهود الإغاثية العربية:

1- السعودية

ارتفع عدد المشاركين بحملة تبرعات شعبية أُطلقت في السعودية لإغاثة سوريا وتركيا، إلى مليون و23 ألفا و406 متبرعين، بحصيلة أولية تجاوزت 311 مليونا و841 ألفا و204 ريالات (نحو 83 مليون دولار).

جاء ذلك وفق رصد الأناضول حتى مساء أمس الأحد، لبيانات منصة "ساهم" السعودية (حكومية)، المسؤولة عن "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا"، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) في الثامن من فبراير/شباط.

كما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض أمس الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد على 36 مليون ريال سعودي تشتمل مساعدات طبية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة مطار غازي عنتاب بتركيا وعلى متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي. – pic.twitter.com/IfMID0Dxwz — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 13, 2023

2- قطر

عقب لقائه الرئيس التركي في إسطنبول أمس، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر تويتر، دعم بلاده وتضامنها مع "الأشقّاء" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ وقوع الزلزال.

التقينا اليوم بأخي الرئيس @RTErdogan، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ونؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة. pic.twitter.com/xkZNazpTxw — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 12, 2023

وأعلنت الخطوط الجوية التركية في بيان أنها نقلت أمس 46 طنا من المساعدات الإنسانية القطرية إلى ولاية أضنة لتوزيعها على ضحايا الزلزال جنوبي تركيا.

كما أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي) في بيان، أمس، تقديمه دعما لعمليات الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" المستمرة، من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا.

ويشمل الدعم "إصلاح سيارات الإسعاف العاملة على مدار الساعة والمخصصة لنقل الجرحى إلى المستشفيات، وتوفير الوقود لتشغيل المركبات الثقيلة، والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الاحتياجات اللوجستية المطلوبة حتى تستكمل فرق "الخوذ البيضاء" أعمالها في إنقاذ الضحايا، وفق البيان ذاته.

وصول 43 طن من مواد الإيواء و المواد الغذائية والنظافة الشخصية الى تركيا لتوزيعها في الداخل السوري بالتعاون مع قطر الخيرية. #زالزال_سوريا_وتركيا | #زلزال_سوريا pic.twitter.com/vVrbgMhpPH — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 11, 2023

3- الإمارات

أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أمس، زيارة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في جنوبي تركيا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن الوزير عبد الله بن زايد، تفقّد المناطق المتضررة في ولاية كهرمان مرعش، ومقر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ في الولاية.

وخلال الزيارة، التقى وزير خارجية الإمارات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في كهرمان مرعش، وفق المصدر نفسه.

كما أعلنت حملة جسور الخير في الإمارات، جمع أكثر من 30 ألف طرد غذائي وكميات كبيرة من الملابس الشتوية والأغطية والاحتياجات الإنسانية، لصالح المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وفق الوكالة.

4- الأردن

أعلنت الخارجية الأردنية في بيان أمس، تسيير طائرتين عسكريتين إلى مطار أضنة التركي، وعلى متنهما 480 خيمة عائلية من أصل 10 آلاف، لمساعدة المتضررين من الزلزال، بناء على توجيهات ملكية.

وخلال الأيام الماضية، أرسل الأردن عددا من طائرات المساعدة إلى تركيا، ومستشفى عسكريا ميدانيا مجهّزا بالكامل إلى كهرمان مرعش.

يستمر #الأردن بتسيير طائرات وقوافل برية محملة بالمواد الغذائية والعلاجية، إلى جانب وجود #الفريق_القنصلي_الأردني في #أنطاكيا وطواقم طبية ومنقذين على الأرض، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات للأشقاء في كل من #سوريا و #تركيا pic.twitter.com/KdkOomggcR — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 12, 2023

5- السودان

أعلن أمس محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تقديم بلاده كميات من مواد الإيواء دعما لجهود الإغاثة والخدمات للمتضررين من الزلزال في تركيا، وسيتم نقلها بجسر جوي ينطلق من الخرطوم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو، وفق بيان صدر عن مجلس السيادة.

الجيش السوداني 🇸🇩 يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى #تركيا، تحمل على متنها مواد إيواء ودعم طبي وفرق من قوات الدفاع المدني https://t.co/DAPcgr3Wv9 pic.twitter.com/DjlDXJf8gy — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2023

6- موريتانيا

غادرت طائرة مساعدات موريتانية، أمس، مطار العاصمة نواكشوط متوجهة إلى تركيا للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلزال، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

7- اليمن

عقب اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان، عن تضامنه الكبير مع تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال.