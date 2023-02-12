33 في ديار بكر.. تركيا توقف عشرات المقاولين جراء انهيار مبان بسبب الزلزال

أوقفت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر؛ كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا والمنكوبة بالزلزال.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مكتب النائب العام في ديار بكر كان قد بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال في المدينة، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين، بمن فيهم المقاولون المسؤولون عن تلك الأبنية.

توقيفات سابقة

وكانت وسائل إعلام تركية أوردت أمس السبت أن السلطات أوقفت 12 مقاولا عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

وأمس الأول الجمعة، اعتقلت الشرطة مقاولا في مطار إسطنبول هو المسؤول عن بناء مجمعات سكنية فخمة مكونة من 12 طابقا انهارت في ولاية هاتاي جراء زلزال الاثنين الماضي.

وأمرت وزارة العدل التركية النواب العامين في الولايات العشر بفتح "مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال"، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات مما تسبب في انهيارها.

تحقيقات قضائية

وباشر نواب عامون تحقيقات في انهيار المباني ومخالفات البناء في المناطق المنكوبة في ولاية كهرمان مرعش، حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.

ويندّد الإعلام التركي منذ وقوع الزلزال ببعض المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.

وكان وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم صرح الجمعة الماضي بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المباني المنكوبة بلغ 11 ألفا و141.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي -في وقت متأخر من مساء أمس السبت- إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 24 ألفا و617 قتيلا وأكثر من 80 ألف جريح.