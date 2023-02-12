وعد بكسر الجمود مع القبارصة الأتراك.. وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس كريستودوليدس يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس كريستودوليدس -اليوم الأحد- بالانتخابات الرئاسية القبرصية بعد جولة ثانية ونهائية من التصويت، وقدّم وعودا بتشكيل حكومة وحدة مكلفة بكسر الجمود في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك.

وأظهرت النتائج الرسمية أن كريستودوليدس (49 عاما) حصد 51.9% من الأصوات، بالمقارنة مع المرشح المنافس أندرياس مافرويانيس (66 عاما) الذي حصد 48.1% من الأصوات.

وشغل كريستودوليدس منصب وزير الخارجية بين عامي 2018 و2022، فيما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.

وسيواجه الرئيس المقبل مشكلات تتنوع بين جمود في محادثات إعادة الوحدة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة عرقيا، مرورا بنزاعات عمالية وسط تضخم خارج عن السيطرة، إلى انقسام جراء فضائح فساد وزيادة في الهجرة.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية مرة كل 5 أعوام. ويتولى نيكوس أناستاسيادس، المحافظ من حزب الديمقراطيين الحاكم في البلاد، منصب الرئيس منذ عام 2013، وانتُخب لفترة أخرى في 2018. وبموجب القانون، لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.