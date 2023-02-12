شاهد.. لحظات مرعبة لانهيار مبنى على فريق إنقاذ يبحث عن ناجين من زلزال تركيا

وثق مقطع فيديو حادثة انهيار جزء من مبنى متضرر على فرق البحث والإنقاذ بينما كانوا يرفعون الأنقاض في مدينة هاتاي التركية التي تعد إحدى أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وكذلك شمال سوريا فجر الاثنين الماضي وأدى لمقتل أكثر من 28 ألفًا وإصابة عشرات الآلاف في البلدين.

وأظهر المقطع الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل في تركيا على نطاق واسع، عددا من المنقذين وهم يحاولون الوصول إلى ناجين في مبنى منهار جزئيا جراء الزلزال قبل أن تنزلق فجأة أجزاء جديدة منه ويدفن أحد المنقذين تحت الحطام.

وظل المنقذ محاصرا تحت الأنقاض، قبل أن يتمكن زملاؤه من إخراجه لاحقا دون إصابات خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ورغم مرور أسبوع على الواقعة تعمل فرق البحث والإنقاذ من جميع أنحاء تركيا على مدار الساعة للعثور على ناجين من الزلزال الذي جعل كثيرا من الأحياء في المدن غير معروفة لسكانها، في ما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكارثة القرن.