اعتقال 15 شخصا بعد تظاهرة "عنيفة" مناهضة للاجئين في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية 15 شخصا عقب تظاهرة مناهضة للاجئين، أمام فندق يقيم فيه طالبو لجوء مؤقتا، ووقعت خلالها مناوشات بين المحتجين والشرطة، الأمر الذي يظهر التوتر السائد في المملكة المتحدة على خلفية مسألة استقبال المهاجرين.

وقالت الشرطة إن متظاهرين رشقوا رجال الشرطة بقذائف وخربوا مركبة تابعة للشرطة عقب احتجاج وآخر مضاد كانا سلميين في البداية بمدينة نوسلي قرب ليفربول في شمال غرب إنجلترا.

من جهتها، نظمت جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين تظاهرة مضادة لدعم اللاجئين المقيمين في الفندق الذي تستخدمه وزارة الداخلية منذ يناير/كانون الثاني 2022 لإيواء طالبي اللجوء.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه بعد تجمع "سلمي في البداية"، "أُلقيت مقذوفات على شرطيين ولحقت أضرار بإحدى سيارات الشرطة" بسبب أشخاص "أرادوا فقط التسبب في العنف والترهيب".

وقال بول وايت، مساعد قائد الشرطة إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة حتى الآن، ولكن من المخزي أن يتعرض أفراد الأمن ومركبات الشرطة للأذى أثناء قيامهم بواجبهم في حماية الجمهور".

واعتُقل 15 شخصا تراوحت أعمارهم بين 13 و54 عاما، بحسب الشرطة التي تحدثت عن تسجيل إصابة واحدة في صفوف عناصرها. وقد تم حظر التجمعات في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وتُظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة شرطة محترقة وعناصر مزودين بدروع لمكافحة الشغب.

Clashes outside asylum centre in Liverpool when locals protested against the non stop flood of ppl via Dover into Merseyside. The uprising is happening. #ExitUNRefugeeConvention pic.twitter.com/AaSCeyDeSf

— 🇬🇧 National Housing Party U.K. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@NHPUKOfficial) February 10, 2023