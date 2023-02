أوكرانيا تحسم الجدل بشأن مصير باخموت ورئيس بولندا يخشى اتخاذ قرار "خطير للغاية"

حسم الجيش الأوكراني البيانات المتضاربة بشأن مصير مدينة باخموت في إقليم دونباس شرقي البلاد، وفيما نفذت القوات الروسية المزيد من الضربات الصاروخية على منشآت البنية التحتية، قال الرئيس البولندي إن نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا دون تنسيق مع الحلفاء سيكون "قرارا خطيرا".

فقد قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن مدينة باخموت لا تزال تحت سيطرة قواته على الرغم من الضغط المستمر من القوات الروسية ومجموعة فاغنر العسكرية التي تقود الهجوم على المدينة.

وأضاف زالوجني في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي أمس السبت أن الجيش الأوكراني يواصل اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في خط الجبهة حول باخموت التي تقع شمالي مقاطعة دونيتسك، وكان يسكنها 70 ألفا قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وتابع أن الوضع في دونيتسك متوتر، وقال إن القوات الروسية تشن نحو 50 هجوما يوميا في دونيتسك، مشيرا إلى معارك عنيفة تدور حول مدينتي فوغليدار ومارينكا.

كما قال القائد العسكري الأوكراني إن قواته تمكنت في بعض أنحاء الجبهة من استعادة المواقع التي فقدتها سابقا، مشددا على أن القوات الأوكرانية تحتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، كان هناك غموض بشأن الوضع في باخموت، حيث تضاربت البيانات من الطرفين بشأن سير المعارك.

وفي مقابلة صحفية نشرت أمس السبت ووُصفت بالنادرة، قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن سيطرة روسيا بالكامل على منطقتي دونيتسك ولوغانسك -اللتين تشكلان إقليم دونباس- يمكن أن يستغرق عامين.

وكان بريغوجين تحدث مؤخرا عن دخول قواته الأحياء الشمالية لمدينة باخموت، بيد أن كييف أكدت أن قواتها صدت هجمات روسية كثيرة على المدينة التي تتعرض لقصف روسي مكثف منذ أشهر.

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير لها الجمعة، إن القوات الروسية أحرزت بعض التقدم شمال باخموت في إطار هجوم يستهدف تطويقها.

