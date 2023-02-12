الرئيس التركي يلتقي أمير دولة قطر في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأحد- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول.

وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة عمل يقوم بها أمير قطر إلى تركيا ليوم واحد، ويعتبر أول زعيم يزور هذا البلد عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وقد أورد الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بحث -خلال الزيارة مع أردوغان- علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما عبّر عن صادق تعازيه لضحايا الزلزال، وعن تضامن دولة قطر مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كامل أوجه الدعم لتركيا لتجاوز تداعيات الزلزال.

ونشر أمير دولة قطر تغريدة وصورة على تويتر للقاء الذي جمعه بالرئيس أردوغان، مؤكدا على مساهمة الدوحة في الجهود المبذولة للتخفيف من الكارثة.

وكان الشيخ تميم قد غادر الدوحة، في وقت سابق صباح اليوم، متوجها إلى تركيا، يرافقه وفد رسمي.

وقد وجّه الأمير بتسيير جسر جوي لدعم تركيا، وتخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال. كما تبرع أمس الأول بـ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وقد بلغ حجم تبرعات حملة "سند وعون" القطرية، أمس الأول: 168 مليون ريال (46 مليون دولار) في يومها الأول، عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

التقينا اليوم بأخي الرئيس @RTErdogan، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ونؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة. pic.twitter.com/xkZNazpTxw — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 12, 2023

حملة مساعدات

وتستمر حملة جمع المساعدات لصالح متضرري زلزال تركيا، والتي تلقى إقبالا كبيرا من القطريين والمقيمين في الدولة، حيث يقدمون مساعداتهم العينية إلى معهد يونس إمره الثقافي أو المدرسة التركية في الدوحة، تمهيدا لإرسالها للمناطق المنكوبة.

وتقوم الفرق الميدانية التابعة لجمعية "قطر الخيرية" بتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على المتضررين من هذا الزلزال، بالتزامن مع إطلاقها حملة إغاثية عاجلة بعنوان "أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسوريا".

ويشارك فريق للبحث والإنقاذ من قطر في جهود إنقاذ ضحايا الزلزال، وقد تمكن قبل أيام من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بمنطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب.