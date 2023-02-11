وصفه بأنه "ركن من الجنة".. تركيا توقف متعهد مبنى انهار جراء الزلزال أثناء محاولته السفر

أوقفت السلطات التركية متعهدّ مبنى مؤلف من 12 طابقا انهار جرّاء الزلزال أثناء محاولته مغادرة البلاد، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

ويقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى "رونيسانس ريزيدنس" (Rönesans rezidans) السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي بجنوب شرق تركيا.

وقالت الوكالة التركية إن المتعهد تم توقيفه في مطار إسطنبول قبل أن يغادر البلاد إلى مونتينيغرو وبحوزته مبلغ كبير.

وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر الذي كان يقدّمه على شبكات التواصل الاجتماعي على أنه "ركن من الجنّة".

"Cennetten bir köşe” diye tanıttıkları Rönesans Rezidans, Hatay… pic.twitter.com/O7iLZ77XGi — Onedio (@onediocom) February 10, 2023

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاتاي سبور، والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت، كانا من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى، وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المكان.

ويندد الإعلام التركي منذ الاثنين ببعض المتعهدين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة، أو لم يحترموا معايير السلامة.

Rönesans rezidansı yapan müteahhitler gelen şikayetler ve istihbaratlar sonucu yurtdışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandı. @bpthaber pic.twitter.com/N2KnPu7ssk — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 10, 2023

وبحسب قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، قُدّمت أول شكوى قانونية الجمعة في ديار بكر (جنوب شرق) تلتها شكاوى أخرى.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة "تتواصل التحقيقات بشأن المباني المنهارة. سيتم تحديد المسؤولين واستدعاؤهم أمام القضاء".

وضرب زلزال مدمر فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، وشعر به سكان عدد من الدول في المنطقة، وأسفر -وفق آخر الإحصاءات- عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وجرح عشرات الآلاف، كما أدى لدمار كبير في المباني والمرافق في كل من تركيا وسوريا.