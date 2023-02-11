موريتانيا.. تحقيق في وفاة ناشط حقوقي إثر توقيفه بمركز شرطة

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، فتح تحقيق في وفاة ناشط حقوقي مساء الجمعة، بعد ساعات من توقيفه بأحد مراكز الشرطة في العاصمة نواكشوط.

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي -في كلمة نشرتها الوزارة عبر حسابها على فيسبوك- إن أطباء مختصين سيقومون بتشريح جثة الشاب الصوفي ولد الشين، بحضور منتدبين عن عائلته، مضيفا أن تفاصيل تحقيق الطب الشرعي ستنشر للرأي العام.

من جهته أعلن النائب العام بولاية نواكشوط الشمالية القاضي، محمد الأمين باري، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا شاملا سيطال الجميع في حادث وفاة ولد الشين.

وتوفي هذا الناشط الحقوقي، أمس، بعد ساعات من توقيفه بمركز للشرطة في نواكشوط إثر شكوى تقدم بها ضده أحد المواطنين.

في الأثناء، دعت العديد من الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية إلى فتح تحقيق شفاف في حادثة وفاة الناشط الحقوقي بعيد توقيفه بمركز للشرطة.

وفي نواكشوط، تظاهر العشرات، السبت، مطالبين بتحقيق شفاف في وفاة ولد الشين، وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.